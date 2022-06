Testspiele für den BVB: Valencia und Villarreal sollen es sein

Borussia Dortmund plant in diesen Tagen im Detail die schon bald beginnende Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Testspiele gehören da natürlich dazu - und zwar in diesem Jahr gegen spanische Klubs.

Der BVB plant für diesen Sommer Testspiele gegen die spanischen Erstligisten FC Valencia und FC Villarreal.

Beide Partien sollen im österreichischen Altach im Rahmen des anberaumten Trainingslagers in Bad Ragaz (15. bis 23. Juli) in der Schweiz stattfinden. Das teilten die Schwarz-Gelben an diesem Mittwoch mit.

Am 18. Juli (19 Uhr) trifft die Borussia demnach auf Valencia. Die Partie gegen den jüngsten Champions-League-Halbfinalisten Villarreal, der im Rückspiel kurzzeitig an den Coup gegen den FC Liverpool glaubte, ist für den 22. Juli (19 Uhr) terminiert.

Den Trainingsstart für die neue Saison hat der nach der Entlassung von Marco Rose ins Amt zurückgekehrte BVB-Coach Edin Terzic für den 27. Juni angesetzt. Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Dortmunder am 29. Juli (20.45 Uhr) im DFB-Pokal beim Drittliga-Verein 1860 München, ehe für den Vizemeister um Kapitän Marco Reus im Anschluss der 1. Spieltag in der Bundesliga folgt.