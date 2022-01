Testspiel: Reis lockt mit XXL-Wochenende

Auf mindestens zwei freie Tage dürfen sich die Bochumer Profis einstellen. Verläuft der Test gegen Düsseldorf am Donnerstag wie gewünscht, gewährt Trainer Thomas Reis noch etwas mehr Freizeit.

Mit der Energie und Leidenschaft seiner Mannschaft kann Thomas Reis bis auf ganz wenige Abstriche sehr zufrieden sein. Mit bisher 24 Punkten nach 20 Spieltagen liegt der VfL auf gutem Kurs, sich ein zweites Jahr in der Bundesliga zu sichern.

Den hohen Einsatz seiner Profis auf dem Spielfeld weiß Reis zu schätzen und stellt mit Blick auf die auch mental hohe Belastung seiner Schützlinge in diesen Tagen mit spielfreiem Wochenende eine kleine Belohnung in Aussicht. Am Donnerstag (14 Uhr, Leichtathletikplatz, ohne Zuschauer) tritt der VfL Bochum gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf an. Liefern seine Spieler wie gewünscht ab, wird Reis das freie Wochenende sogar noch etwas verlängern, wie er ankündigte.

"Die Pause zum Jahreswechsel war ziemlich kurz, jetzt ist es wichtig, dass die Spieler noch mal Zeit mit ihren Familien verbringen können und den Kopf frei kriegen", so Reis. Liefern seine Schützlinge also gegen Düsseldorf eine ordentliche Leistung, dann dürfen sie quasi ein XXL-Wochenende erleben. "Diese Möglichkeit", so Reis, "hat man während der laufenden Saison schließlich nicht so oft."

Esser wird im Tor stehen

Abgemacht ist, dass gegen den in dieser Saison häufig enttäuschenden Zweitligisten Ersatzkeeper Michael Esser im Tor stehen wird. Inwieweit Armel Bella Kotchap und Elvis Rexhbecaj einsatzbereit sind, die aus dem Spiel gegen Köln leichte Blessuren davontrugen, wird sich zeigen.

In jedem Fall fehlt Flügelstürmer Takuma Asano, der gegen Köln sein erstes Pflichtspieltor für seinen Klub erzielte, sich dann auf Reisen begab und mit dem japanischen Nationalteam in der WM-Qualifikation gegen China und Saudi-Arabien antritt.

Natürlich sollen am Donnerstag auch die Profis Einsatzzeit erhalten, die zuletzt außen vor waren. Das gilt zum Beispiel für Mittelfeld-Stratege Robert Tesche, in der vorigen Saison noch von den Fans zum Spieler des Jahres gewählt, diesmal nur eine Randfigur.

Ein weiteres Zeichen dafür, wie ausgeglichen der VfL Bochum aktuell besetzt ist: Herbert Bockhorn, als Alternative auf allen Flügelpositionen einsetzbar, gehörte zuletzt noch nicht mal zum Kader. Gegen Düsseldorf darf der Allrounder wohl mal wieder auf sich aufmerksam machen.