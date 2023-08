Teste dein Wissen: Das Quiz zur Bundesliga-Saison 2023/24

Wie gut kennst du dich mit den Bundesligisten für die Saison 2023/24 aus? In unserem Quiz kannst du dein Wissen testen.

Auftakt an der Weser: Werder Bremen empfängt die Bayern am 18. August. imago images

Die Bundesliga-Saison 2023/24 rückt immer näher. Am Wochenende nach dem Auftakt im DFB-Pokal bestreiten die 18 Klubs ihr erstes Ligaspiel. Der Startschuss hat es gleich in sich: Am 18. August hat Werder Bremen im Weserstadion den FC Bayern München zu Gast. Kann der amtierende deutsche Meister ein Ausrufezeichen setzen? Der SVW peilt eine Überraschung an.

Doch wie gut kennst du dich bereits mit den 18 Bundesliga-Teams aus? Teste bei unserem Quiz dein Wissen. Vielleicht klappt es ja mit gleich 18 richtigen Antworten.

Vielen Dank für deine Teilnahme!