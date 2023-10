Teste dein Wissen: Das Quiz zum 7. Spieltag

An diesem Freitag startet die Bundesliga in ihren 7. Spieltag. Bist du fit für die neun Partien?

Borussia Mönchengladbach peilt am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen kriselnde Mainzer den zweiten Ligasieg in Serie an. Am Samstag (15.30 Uhr) treffen die Champions-League-Teilnehmer Dortmund und Union direkt aufeinander. Am Abend gastiert Hoffenheim in Bremen.

Am Sonntag stehen wegen der Europapokalwoche gleich drei Partien an. Kennst du dich auch mit der Paarung Bayern-Freiburg aus?

Mach hier mit bei unserem Quiz zum 7. Spieltag. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß!