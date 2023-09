Teste dein Wissen: Das Quiz zum 3. Spieltag

Am Freitag geht die Bundesliga in ihre dritte Runde. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Spiele am Wochenende?

Am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der dritte Bundesliga-Spieltag von Borussia Dortmund und Aufsteiger 1. FC Heidenheim eröffnet. Der BVB ist gegen den Bundesliga-Debütanten haushoher Favorit - und hat seit Donnerstag Niclas Füllkrug in seinen Reihen. Am Samstag elektrisiert ab 15.30 Uhr das Derby in Baden-Württemberg, wenn der SC Freiburg beim VfB Stuttgart gastiert. Am Abend steigt ein Klassiker in Mönchengladbach, wenn ab 18.30 Uhr Bayern München im Borussia-Park aufschlägt.

Am Sonntag kommt es in Frankfurt zum Duell mit dem 1. FC Köln, wobei die Hessen noch die Conference-League-Strapazen in den Beinen haben dürften. Den Spieltag beschließt Unions Heimspiel ab 17.30 Uhr gegen RB Leipzig.

Doch wie gut kennst du dich eigentlich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Vielen Dank für deine Teilnahme!