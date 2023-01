Teste dein Wissen: Das Quiz zum 17. Bundesliga-Spieltag

Die Bundesliga startet mit Volldampf ins neue Jahr: Es gibt sofort eine englische Woche. Wie fit bist du in Bezug auf die neun Partien des 17. Spieltags?

Kaum ist der 16. Spieltag vorbei, startet auch schon die nächste Runde: Mit nur einem Tag Pause stehen am Dienstag gleich die nächsten Bundesliga-Partien an. Unter anderem tritt der 1. FC Köln mit dem Rückenwind aus dem 7:1 gegen Werder Bremen beim FC Bayern an.

Am Mittwoch folgen dann fünf weitere Partien. Im Verfolgerduell treffen der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt aufeinander.

Wie gut kennst du dich rund um die neun Spiele aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!