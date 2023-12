Teste dein Wissen: Das Quiz zum 15. Spieltag

Der 15. und damit vorletzte Bundesliga-Spieltag des Kalenderjahres 2023 steht an. Alles blickt schon jetzt auf den Südgipfel am Sonntagabend. Bist du fit für alle neun Partien des Wochenendes?

Er will mit Bayern den VfB stoppen: Joshua Kimmich. imago images

Den 15. Spieltag eröffnen mit Gladbach und Bremen zwei Traditionsklubs. Tags darauf greifen mit Dortmund am Nachmittag sowie Leipzig und Hoffenheim - im direkten Duell - am Abend drei Teams aus den Top 6 der Bundesliga ein.

Am Sonntag ist der 1. FC Köln bei Europa-League-Teilnehmer Freiburg zu Gast. Frankfurt gastiert in Leverkusen, ehe der Südgipfel ansteht - die Bayern wollen den Angriff vom VfB Stuttgart unbedingt abwehren und an Bayer 04 dranbleiben.

Wie gut kennst du dich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Wer schafft neun Richtige?

Vielen Dank für die Teilnahme!