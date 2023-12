Teste dein Wissen: Das Quiz zum 13. Spieltag

Nach dem Europapokal ist vor dem Bundesliga-Alltag. Am 13. Spieltag hält die Fans das Duell zwischen Leverkusen und Dortmund in Atem. Bist du aber auch fit für die acht anderen Partien?

Böllenfalltor: Am Freitagabend geht das Flutlicht in Darmstadt an. imago images

Im Kellerduell steht der 1. FC Köln in Darmstadt am Freitagabend ordentlich unter Druck. Ein Auswärtssieg würde nicht nur Steffen Baumgarts Nerven beruhigen.

Am Samstag greift am Nachmittag Bayern München mit dem Ziel ein, Union Berlin zu überflügeln und Leverkusen in der Tabelle - zumindest bis Sonntag - einzukassieren. Auch Leipzig, Gladbach und Bochum haben Heimspiele vor der Brust. Am Abend trifft Undav mit dem VfB auf Ausbildungsklub Bremen.

Am Sonntag stehen dann gleich drei Partien auf dem Programm: Nach Mainz-Freiburg knistert es in Leverkusen, wenn Borussia Dortmund zu Gast ist. Der Spieltag wird schließlich in Augsburg beschlossen, wo Eintracht Frankfurt seine Visitenkarte abgibt.

Wie gut kennst du dich eigentlich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Wer schafft neun Richtige?

Vielen Dank für die Teilnahme!