Teste dein Wissen: Das Quiz zum 12. Spieltag

Nach der letzten Länderspielpause des Jahres steht in der Bundesliga der Endspurt vor der Winterpause an, wenn am Freitag der 12. Spieltag beginnt. Bist du fit für die neun Partien?

Schoss den FC Bayern München am 34. Spieltag der Vorsaison in Köln zur deutschen Meisterschaft: Jamal Musiala. IMAGO/MIS

Zum Start in den 12. Spieltag gibt es am Freitagabend ein zumindest für den FC Bayern erfreuliches Wiedersehen mit dem 1. FC Köln (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). In der Domstadt hatte der FCB am 34. Spieltag der Vorsaison die Meisterschaft perfekt gemacht. Mit einem neuerlichen Sieg könnten die Münchner über Nacht die Tabellenführung übernehmen.

Am Samstag kann der aktuelle Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen nachziehen, die Werkself ist um 15.30 Uhr bei Werder Bremen zu Gast. Gleichzeitig will Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Gladbach zurück in die Erfolgsspur kommen, für Union Berlin geht es im ersten Spiel nach dem Aus für Trainer Urs Fischer gegen Augsburg um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Am Abend kann der VfB Stuttgart im Topspiel bei Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr) seine Top-3-Platzierung verteidigen.

Am Sonntag steht dann wieder die Hatz nach wichtigen Punkten um den Klassenerhalt im Vordergrund. Aufsteiger Heidenheim hat den VfL Bochum zu Gast (15.30 Uhr), Mainz, aktuell Drittletzter, reist nach Hoffenheim (17.30 Uhr).

Wie gut kennst Du dich eigentlich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Wer schafft neun Richtige?

