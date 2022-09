Test ohne Burkardt und Mustapha

Gegen den Karlsruher SC am Donnerstagnachmittag kann Mainz-Coach Bo Svensson diverse Alternativen testen. Neben den abgestellten Nationalspielern fallen indes zwei Stürmer verletzungsbedingt aus.

Delano Burgzorg sollte zu denjenigen Mainzer Profis gehören, die das Testspiel gegen Zweitligist Karlsruher SC am Donnerstag (14 Uhr) im Bruchwegstadion besonders ernst nehmen. Der Niederländer fehlte im jüngsten Ligamatch gegen Hertha (1:1) aus disziplinarischen Gründen und steht nun umso mehr in der Bringschuld. Außerdem bietet sich dem 23-jährigen Stürmer die Chance, sich mit Blick auf die kommende Partie beim SC Freiburg für die Anfangsformation zu empfehlen. Denn: Hinter der rechtzeitigen Rückkehr von Jonathan Burkardt steht nach wie vor ein Fragezeichen.

Schwere Prellung und starke Schwellung beim Österreicher

Auch am Mittwoch konnte Burkardt noch nicht trainieren, an einen Einsatz gegen den KSC ist folglich nicht zu denken. Vor knapp zwei Wochen führte der üble Tritt von Hoffenheims Kevin Akpoguma beim Mainzer Jungstar zu einer tiefen Fleischwunde am Fuß, dieser Tage müssen nun zunächst einmal die Fäden gezogen werden. Danach wird Burkardt voraussichtlich zügig ins Lauftraining einsteigen können, alles weitere bleibt vorerst abzuwarten.

Noch ungünstiger steht die Prognose hinsichtlich Freiburg unterdessen beim Sturmkollegen Marlon Mustapha. Der Österreicher wurde gegen Hertha erst ein- und nach einem Pferdekuss wieder ausgewechselt. Auch Mustapha konnte seitdem nicht trainieren, er laboriert an einer schweren Prellung inklusive starker Schwellung des Gewebes am Oberschenkel.