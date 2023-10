Terzic zu Brunner-Suspendierung: "Es gab da einen Vorfall"

Warum hat Borussia Dortmund U-17-Europameister Paris Brunner suspendiert - und warum darüber überhaupt informiert? Nun äußerten sich Edin Terzic und Pressesprecher Sven Westerschulze.

Paris Brunner hat in diesem Jahr schon viele Schlagzeilen produziert. Borussia Dortmunds Nachwuchsstürmer wurde U-17-Europameister, erhielt vom DFB als bester deutscher Spieler seines Jahrgangs die Fritz-Walter-Medaille in Gold, legte einen furiosen Start in die neue U-19-Bundesliga-Saison hin und durfte zuletzt mit 17 Jahren bei den Profis mittrainieren. Nun aber sorgte er abseits des Platzes für Wirbel - und Rätselraten.

Am Mittwochabend hatte der BVB in zwei knappen Sätzen mitgeteilt, dass Brunner "aus disziplinarischen Gründen" und "bis auf Weiteres" suspendiert worden sei. Was vorgefallen ist, ließ der Klub offen, und auch Edin Terzic wollte bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag mitnichten mehr verraten.

"Der Verein hat mit dem Statement alles gesagt, was wir zu diesem Zeitpunkt sagen möchten", äußerte sich der Dortmunder Cheftrainer zurückhaltend. "Paris ist ein herausragend talentierter Spieler, der in der letzten Woche sehr gut bei uns mittrainiert hat. Aber es gab da einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat." Für alles weitere bitte er "um etwas Geduld".

"Wir haben auch eine Verantwortung dem Spieler gegenüber"

Doch warum kommunizierten die Dortmunder bei einem noch minderjährigen Nachwuchsspieler überhaupt eine solche Maßnahme offiziell? "Dadurch, dass Paris noch minderjährig ist, haben wir auch eine Verantwortung dem Spieler gegenüber", erklärte Pressesprecher Sven Westerschulze. Weil Brunner ein 17-Jähriger sei, "der ja auch in der medialen Wahrnehmung sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, war es uns wichtig, über eine Maßnahme selbst zu informieren, bevor das andere von euch versuchen". Der BVB hatte die Suspendierung auf seiner offiziellen Website, nicht aber auf seinen Social-Media-Kanälen vermeldet.

Brunner, der in 18 U-17-Länderspielen 15-mal traf, führt die Torjägerliste der U-19-Bundesliga West mit zehn Toren in sieben Einsätzen klar an. Wenn der BVB-Nachwuchs am Samstag (11 Uhr) in Bochum seine Tabellenführung auszubauen versucht, wird der Angreifer an diesen Zahlen nicht schrauben können.