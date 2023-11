Terzics Umgang mit Kane: Manndeckung keine Option

Auf die Defensive von Borussia Dortmund kommt Schwerstarbeit zu, wenn am Samstag der FC Bayern um Topstürmer Harry Kane im Signal-Iduna-Park gastiert. Eine Sonderbewachung für den Engländer lehnt BVB-Trainer Edin Terzic allerdings ab - aus guten Gründen.

Will Kane nicht an die kurze Leine nehmen lassen: Edin Terzic. IMAGO/Moritz Müller

Vordergründig mag es wie eine gute Idee erscheinen, Harry Kane einfach an die ganz enge Leine zu nehmen und ihn - wie es Trainer früher manchmal zu ihren Abwehrspielern sagten - bis aufs Klo zu verfolgen. Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Mats Hummels müssen vor dem Bundesliga-Gipfel zwischen ihrem BVB und Kanes FC Bayern allerdings nicht befürchten, so tief in die Intimsphäre ihres Gegenspielers vorzudringen. Ihr Trainer Edin Terzic nämlich erteilte der Überlegung, Kane in strikte Manndeckung zu nehmen, vorab eine klare Absage.

"Wir wissen, dass er häufig gesucht wird. Nicht umsonst konnte er zwölf Tore erzielen und fünf vorbereiten", sagt der BVB-Trainer. Ihn deshalb aber von einem Mann decken zu lassen, sei "schwer", denn: "Er lässt sich immer wieder in die Zehner- und Achterräume oder auf die Flügel fallen. Wenn du da hinterhergehst, öffnest du Räume für seine Mitspieler."

Statt ihn individuell im Duell Mann gegen Mann auszubremsen, gehe es deshalb darum, im Kollektiv aufmerksam und gut gegen den FC Bayern zu verteidigen: "Wir wollen es als Mannschaft auffangen, uns immer wieder gegenseitig zu unterstützen. Wir wollen uns nicht auf ein Eins-gegen-eins einlassen", sagt Terzic, der optimistisch auf das Spiel am Samstagabend blickt: "Es wird eine spannende Aufgabe, aber wir haben bereits in der Vergangenheit gegen Topstürmer verteidigen dürfen. Wir sind deshalb sehr zuversichtlich."

Dortmunds Innenverteidiger sind in Form

Die jüngst gezeigten Leistungen seiner zentralen Verteidiger Hummels und Schlotterbeck lieferten Terzic allerhand Gründe für seine Zuversicht. Auch Niklas Süle, der gegen Hoffenheim für den angeschlagenen Hummels in die Startelf rückte, zeigte beim 1:0-Sieg im Pokal eine ordentliche Leistung. "Beide Innenverteidiger haben ein tolles Spiel gemacht", sagte Terzic anschließend, hob den seit Wochen überzeugenden Schlotterbeck aber noch einmal gesondert hervor: "Schlotti hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen." Seine tatsächliche Quote lag zwar nur bei 62 Prozent, am sehr positiven Gesamteindruck änderte das aber nichts.

Ähnlich gute Werte wird Schlotterbeck auch am Samstagabend benötigen, um den Platz ein weiteres Mal als Sieger zu verlassen. Gleiches gilt für die anderen Defensivspieler der Borussia. "Die Bayern", sagt Terzic, "sind immer in der Lage zu zünden. Mit 34 Toren nach neun Spieltagen sind sie auf Rekordkurs. Daran sieht man, welche Qualität sie haben." Und dass Dortmund auf mehr wird achten müssen als auf Harry Kane.