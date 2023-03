Terzic will Pleitenserie in München beenden: "Wir haben eine große Chance"

Die Bundesliga befindet sich in der Länderspielpause, doch das Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund wirft seinen langen Schatten schon voraus - auch BVB-Coach Edin Terzic freut sich schon.

Nach dem 2:1-Sieg von Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Bayern stand fest, dass Borussia Dortmund, das tags zuvor 6:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen hatte, neuer Tabellenführer in der Bundesliga ist - erstmals seit dem 2. Spieltag 2019/20.

"Am Sonntagabend hat man gerne auf die Tabelle geschaut", verriet BVB-Trainer Edin Terzic bei einem Fußball-Talk in Lünen (rund 13 Kilometer nördlich von Dortmund) und drückte direkt auf die Euphoriebremse: "Es ist sicher ein schöner Moment, aber es steht noch viel an, für das wir kämpfen müssen. Wir sind noch lange nicht fertig."

Dennoch sorgte der Sprung auf Platz 1 beim 40-jährigen Coach dafür, dass er nun mit großer Vorfreude das anstehende Top-Duell beim FC Bayern am Samstag, den 1. April (LIVE! ab 18.30 Uhr bei kicker) erwartet. "Natürlich ist es durch diese Vorzeichen deutlich schöner", sagte Terzic, wohlwissend um die zuletzt äußerst schwache Bilanz der Borussen beim Rekordmeister.

Es hat ja zuletzt Spiele gegeben, da ging es nur noch um die Ehre. Edin Terzic

Der letzte Ligasieg in München ist über neun Jahre her (3:0 am 12. April 2014), seitdem gab es in der Allianz-Arena acht Niederlagen am Stück - und das auch fast durchweg deutlich: Eine Tordifferenz von 6:33 spricht diesbezüglich Bände. Für Terzic ist das aber nicht von allzu großer Bedeutung, denn in vielen dieser Spiele sei es nicht mehr um viel gegangen. "Es hat ja zuletzt Spiele gegeben, da ging es nur noch um die Ehre", erklärte der BVB-Coach.

Mit Blick auf das kommende Duell hofft er auf einen besseren Auftritt seiner Elf in München und gibt sich optimistisch. "Wir sind momentan richtig gut darauf. Das macht uns sehr zuversichtlich. Wenn wir nicht nur mit einer Portion Respekt, sondern auch mit Mut in die Partie gehen, haben wir eine große Chance."

Und in der Tat haben die Westfalen Grund, optimistisch zu sein. Aus den vergangenen zehn Spielen holte der BVB 28 Punkte (9-1-0) und ist damit die derzeit erfolgreichste Mannschaft ligaweit. Zum Vergleich: Bayern holte im selben Zeitraum zehn Zähler weniger (5-3-2).