Terzic vor Mainz: "Das geht nicht, wenn wir einen Gang runterschalten"

Nach der Kür kommt die Pflicht: Vier Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale ist Borussia Dortmund am Samstag in Mainz gefordert. BVB-Trainer Edin Terzic kündigt personelle Änderungen an, will die Partie aber nicht auf die leichte Schulter nehmen - um den Wettbewerb nicht zu verzerren und sein Team im Rhythmus zu halten.

Drei Wochen noch sind es bis zum Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion. Viel Zeit also für Borussia Dortmund, sich auf das Duell mit Real Madrid vorzubereiten. Dazwischen allerdings liegen noch zwei Bundesliga-Partien - am Samstag in Mainz, eine Woche später dann gegen Darmstadt -, und die will BVB-Trainer Edin Terzic dazu nutzen, den Rhythmus seiner Mannschaft beizubehalten. Dass das keine ganz leichte Aufgabe ist, darüber ist sich der 41-Jährige im Klaren. Zumal es in der Liga für den BVB nur noch ums Prestige geht: Die Champions-League-Qualifikation ist auch über den derzeitigen fünften Rang gesichert, der noch in Reichweite befindliche vierte Platz wäre vor allem eine kosmetische Verbesserung.

"Wir wollen etwas ganz Großes erreichen"

"Wir wollen unsere Situation verbessern", sagte Terzic dennoch am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel in Mainz. "Es ist noch möglich, einen Platz zu klettern. Dafür brauchen wir zwei Siege." Auch wisse man in Dortmund, "dass es auch noch für andere um sehr viel geht, das wollen wir respektieren", ergänzte der 41-Jährige. "Wir wollen noch etwas ganz Großes erreichen am Ende der Saison. Das geht nicht, wenn wir einen Gang runterschalten."

Dass er selbst zahlreiche freundschaftliche Verbindungen zum VfL Bochum hat, mit dem sich die Mainzer im Abstiegskampf befinden, spielt für den Dortmunder Trainer dagegen nur eine untergeordnete Rolle am Samstag. "Ich glaube nicht, dass wir den Bochumern einen Gefallen tun müssen", sagte er. "Bochum, Mainz, Köln und alle anderen sollen das unter sich klären, wir machen unseren Job." Wieder in den Arbeitsmodus zu kommen, nachdem der Finaleinzug durch einen 1:0-Halbfinalsieg in Paris ausgiebig gefeiert wird, ist nun die Aufgabe der Dortmunder.

Terzic will richtigen Personal-Mix gegen Mainz finden

"Wir haben den Einzug ins Finale sehr anständig gefeiert und nicht übertrieben. Es war ein sehr schöner Abend für den Verein. Es geht jetzt darum, das Spiel in den Vordergrund zu rücken", sagte Terzic, der einige Personalwechsel im Vergleich zur Partie gegen Paris Saint-Germain vornehmen dürfte. "Das gibt uns die Möglichkeit, physisch und mental zu regenerieren. Wir wollen den Rhythmus hochhalten und jedem die Möglichkeit geben, sich zu zeigen." Er werde daher versuchen, den "richtigen Mix" zu finden, um eine "richtig gute Mannschaft" aufzubieten.

Nicht berücksichtigen kann Terzic in seinen Planungen allerdings Sebastien Haller. Der Dortmunder Stürmer ist noch nicht wieder schmerzfrei, nachdem er sich beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach (2:1) Mitte April am Sprunggelenk verletzt hatte. "Bei ihm", kündigte Terzic an, "werden wir kein ultimatives Risiko eingehen. Er wird in Dortmund bleiben, damit er weiter regenerieren kann."