Terzic und die neuen Co-Trainer: "Möchte, dass sie das Training leiten"

Edin Terzic erklärt, wie sich das neue Trainer-Team von Borussia Dortmund aufstellt und welche Erwartungen er an Nuri Sahin und Sven Bender hat.

Aus Marbella berichtet Patrick Kleinmann

Immer wieder schallt die Stimme von Nuri Sahin laut über das Trainingsgelände, bei Passübungen im Kreis oder wenn sich in das einstudierte Aufbauspiel zum wiederholten Male Unsauberkeiten eingeschlichen haben. Der ehemalige Mittelfeld-Stratege und sein ebenfalls neuer Mitstreiter Sven Bender sind auffällig präsent in den Trainingseinheiten in Marbella, loben, kritisieren und treiben an. Cheftrainer Edin Terzic greift deutlich dosierter ein und beobachtet viel.

Nach dem Test gegen AZ Alkmaar (2:2) blickte der 41-Jährige auf die ersten Tage in der neuen Konstellation zurück. "Mit Sven und mit Nuri sind zwei Jungs dazugekommen, die uns dabei unterstützen sollen, Entscheidungen zu treffen. Es ist im modernen Fußball einfach so, dass extrem viele Spiele dazugekommen sind. Die Anforderungen und die Herausforderungen für den Trainer werden immer größer. Die Kadergröße erweitert sich immer mehr. Und da braucht man starke Unterstützer", erklärte Terzic.

Terzic: "Habe mich mit vielen erfolgreichen Trainern ausgetauscht"

Er habe sich "extrem viele Gedanken gemacht, habe mich mit ganz vielen erfahrenen Trainern ausgetauscht, habe mich mit sehr vielen erfolgreichen Trainern ausgetauscht, wie sie das machen, wenn sie im Drei-Tages-Rhythmus spielen", und deswegen "überlegt, welche perfekte Unterstützung ich da brauchen könnte, damit ich starke Persönlichkeiten neben mir habe, die mich dabei unterstützen, nicht nur die richtigen Ideen in die Mannschaft zu bringen, sondern mich dabei auch unterstützen, die richtigen Entscheidungen in ganz kurzer Zeit zu treffen".

Das klappe in der Konstellation zusammen mit seinem alten Co Sebastian Geppert bestens: "Die drei machen es hervorragend gut, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Für mich ist es extrem wichtig, dass ich ihnen von Anfang an das Gefühl gebe, wie wichtig sie für unsere Mannschaft sein sollen. Ich möchte, dass sie vor der Mannschaft sind, ich möchte, dass sie das Training leiten, ich möchte, dass sie im Meetingraum aktiv sind, um uns dann gemeinsam jeden Tag besser zu machen. Wenn wir im Trainerteam jeden Tag besser werden, werden wir es auch schaffen, uns mit der ganzen Gruppe Stück für Stück ans Maximum heranzuarbeiten."

Künftige Aufgabenverteilung der BVB-Trainer

Die Aufgabenverteilung ist dabei klar: "Bei Sebastian Geppert hat sich am wenigsten verändert, Geppi ist bei uns zuständig für die Gegnervorbereitung. Er bereitet uns darauf vor, was am Wochenende auf uns wartet. Und besonders, wenn wir eine hohe Taktung haben und alle drei Tage spielen, ist es auch manchmal wichtig, dass man jemand im Trainerteam hat, der sich um den übernächsten Gegner kümmert. Das macht Geppi herausragend."

Bei Sahin sei "die klare Idee, dass er den Fokus auf unsere offensiven Abläufe und das Spiel mit dem Ball lenkt. Bei Sven ist es genau andersherum. Er ist derjenige, der unsere Defensive stabilisieren und darauf vorbereiten soll, was am Wochenende vom Gegner auf uns zukommt". Und Terzics Aufgabe sei es, "das Ganze dann zu nutzen, alles in enger Abstimmung miteinander, um dann die richtigen Entscheidungen am Spieltag zu treffen".