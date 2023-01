Terzic über Ryerson: "Hat sich die richtige Nummer ausgesucht"

Edin Terzic hat Julian Ryerson gleich beim Re-Start der Bundesliga aufgestellt - und erklärt, was Borussia Dortmunds einziger "offizieller" Winterneuzugang mitbringt.

Edin Terzic korrigierte sich gleich selbst: Sebastien Haller sei nicht "zurück, sondern endlich da", freute sich Borussia Dortmunds Trainer kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den FC Augsburg, "weil er noch nicht einmal mit uns in diesem Stadion gespielt hat".

Der vom Hodenkrebs genesene Angreifer gilt zu Recht als inoffizieller Winterneuzugang des BVB - saß im Gegensatz zum einzigen offiziellen aber am Sonntagnachmittag zunächst auf der Bank: Julian Ryerson, schon länger auf dem BVB-Radar und nun für fünf Millionen Euro vom kalt erwischten 1. FC Union Berlin losgeeist, begann gegen den FCA auf der rechten Seite und verdrängte unter anderem Niklas Süle.

Terzic: "Er hat sofort verstanden, worum es geht"

"Julian ist ein fantastischer Junge mit einer tollen Einstellung, der die Werte, die diesem Verein wichtig sind, sehr gut vertritt", erklärte Terzic bei DAZN, was den flexiblen Außenverteidiger so interessant gemacht hat. "Das hat er in der Vergangenheit getan, egal ob bei Union Berlin oder in der norwegischen Nationalmannschaft. Er ist topfit, er ist sehr aufnahmefähig, er hat sofort verstanden, worum es geht."

Auch weil Thomas Meunier mit seinem Muskelfaserriss noch länger fehlen wird, waren Ryersons Fähigkeiten gleich gefragt. "Was er mitbringt, hat man in der laufenden Saison schon häufig von ihm gesehen. Er wird uns defensiv in der Stabilität helfen", könne sich "mit seiner Zweikampfhärte am Gegenspieler festzubeißen, Flanken blocken, Flanken verhindern - Flanken am zweiten Pfosten auch mal wegköpfen", schwärmte Terzic.

"Und zusätzlich hat er einen ganz feinen rechten Fuß und kann in der Offensive enge Situationen auflösen, kann über die rechte und über die linke Seite für viel Dampf sorgen - und hat sich die richtige Rückennummer ausgesucht, um ein Außenverteidiger von Borussia Dortmund zu sein. Deshalb freuen wir uns sehr auf ihn."

Damit spielte der BVB-Trainer auf Lukasz Piszczek an, der zwischen 2010 und 2021 die rechte Seite in Dortmund beackerte und wie in seiner gesamten Profikarriere dabei die Nummer 26 trug - wie Ryerson jetzt.