Terzic über Haller: "Er wird in Mainz eine wichtige Rolle spielen"

Grenzenloser Jubel war es nicht, den die Dortmunder Profis nach dem wackligen 4:3-Sieg gegen den FC Augsburg am Sonntag zeigten - weder vor der Südtribüne noch in der Kabine. Vielmehr "ein Mix aus Selbstkritik und Freude über den gelungenen Start mit drei Punkten", wie es Edin Terzic rund zwei Tage später formuliert.

Bei allem Ärger über die vielen Fehler, dem Coach gab das Spiel ausreichend Ansatzpunkte für die Tage danach und vor dem nächsten Spiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Wir haben viele Themen mitgenommen, die wir dringend abstellen wollen." In Einzelgesprächen am Sonntag, im Meetingraum am Montag und am Dienstag auf dem Platz.

Vor allem die drei Gegentore, zu großen Teilen wieder einmal mit unnötigen Ballverlusten selbst eingeleitet, werden ein Punkt gewesen sein. Zumal diese Einladungen gerade auswärts zu oft vorkommen. 16 Gegentreffer kassierte der BVB bisher in acht Ligaspielen auf fremdem Platz - deutlich zu viel, um mehr als die neun Zähler Ausbeute mitzunehmen.

"Das ist uns bewusst, es ist ein Thema im Trainerteam und mit der Mannschaft", sagt Terzic zu der schwachen Bilanz, verweist aber auch auf "das eine oder andere erfolgreiche Spiel auswärts" in den Pokalwettbewerben. Klar ist ihm: "Wir müssen uns verbessern, wenn wir uns auch in der Tabelle verbessern wollen." Und das ist angesichts des fünften Platzes vor dem letzten Hinrundenspiel die klare Aufgabe, nicht nur in Mainz.

"Wir werden Bellingham vermissen"

Nicht mithelfen kann dabei Jude Bellingham, der am Sonntag seine fünfte Gelbe Karte sah. Ein "extrem wichtiger Spieler in beide Richtungen", sei der Brite, "wir werden ihn vermissen". Ihn zu ersetzen sei aber "die Aufgabe eines guten Kaders", findet Terzic. In Frage kommen dafür unter anderem Mahmoud Dahoud oder Giovanni Reyna.

Eine Rückkehr von Marco Reus nach dessen krankheitsbedingter Pause ist noch offen, für die Startelf wird es wohl sicher nicht reichen. "Er war zehn Tage nicht bei der Mannschaft", sagt Terzic, die Einheit am Dienstagnachmittag soll über seinen Kaderplatz entscheiden. Auch Thomas Meunier und Mateu Morey sind noch nicht bereit. Dafür ist Allrounder Emre Can zurück im Training.

Die Personallage bleibt also gut und fordert von Terzic und seinem Team Härtefall-Entscheidungen. Am Sonntag traf es Niklas Süle, der in der Innenverteidigung gegen Nico Schlotterbeck und Mats Hummels das Nachsehen hatte. "Ich bin sehr glücklich mit den dreien", betont der Coach und nennt auch Can und Youngster Soumaila Coulibaly als Alternativen.

Im engen Rennen sprach gegen Süle, dass es seine beiden Konkurrenten in der Vorbereitung "einen Ticken besser gemacht" haben. Aber: "Niklas hat eine richtig gute Reaktion gezeigt und hatte am Sonntag eine sehr gute Trainingsleistung. Das wollen wir sehen." Möglich, dass der Ex-Bayer in Mainz startet.

Wie entscheidet sich Fresneda?

Auch für Sebastien Haller rückt die Startelf näher. "Wir haben uns vorgenommen, von Tag zu Tag zu schauen", erinnert Terzic und findet: "Es wird immer besser. Er fühlt sich immer wohler, hat seinen Rhythmus gefunden und wir hoffen, dass wir Stück für Stück die Belastung steigern können." Wann das für den ersten Einsatz von Beginn an reichen wird, "ob Mittwoch, Sonntag oder erst nächste Woche werden wir dann sehen". Sicher sei aber, "dass er in Mainz eine wichtige Rolle spielen wird".

Das soll in Zukunft nach Möglichkeit auch Rechtsverteidiger-Talent Ivan Fresneda. Am 18-jährigen Spanier von Real Valladolid ist Borussia Dortmund interessiert, auch wenn eine Einigung mit dem Klub am Montagabend noch ausstand. Der Spieler besitzt aber auch einige andere Möglichkeiten, vor allem in England. Terzic wollte die Personalie nicht kommentieren.