Terzic über Bellingham: "Habe ihn nicht in den Urlaub geschickt"

"Wir haben uns das auch alles anders vorgestellt": Vor dem Spiel gegen Union Berlin spricht BVB-Trainer Edin Terzic über Jude Bellinghams Frische - und zwei personelle Fragezeichen.

Man kann sich ungefähr vorstellen, wie Jude Bellingham die vergangenen Tage bei Borussia Dortmund erlebt hat. Am Samstag war auch er nicht in der Lage zu verhindern, dass seine Mannschaft beim FC Bayern die Bundesliga-Tabellenführung verliert; und als sie am Mittwoch in Leipzig auch noch aus dem DFB-Pokal flog, wirkte er nur etwa eine halbe Stunde als Joker mit.

Dass begleitend dazu noch Diskussionen um seine Körpersprache aufkamen (Emre Can: "Er muss noch viel lernen"), dürfte die Stimmung des ehrgeizigen Youngsters kaum aufgehellt haben, der gerade offenbar nicht so kann, wie er will. Zu einem besonders ungünstigen Saisonzeitpunkt scheint Bellingham ein Frische-Problem zu haben.

"Ich habe sofort nach dem Spiel in München am Sonntag ein Einzelgespräch mit ihm geführt", berichtete sein Trainer Edin Terzic am Freitag. "Wir sind durch ein paar Szenen gegangen, die uns gefallen und die uns weniger gefallen haben. Dann haben wir natürlich nach Ursachen gesucht, und da hat er signalisiert, dass er nicht bei 100 Prozent Frische ist."

Vor dem Bayern-Spiel war Bellingham 85 und 86 Minuten für die englische Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen. "Wir haben uns das auch alles anders vorgestellt", räumte Terzic ein. "Aber das ist einfach so. Er hat alles dafür getan, dass er in München dabei sein konnte. Ihr könnt euch sicher sein, dass er jedes Mal auf dem Platz stehen und jedes Trainingsspiel gewinnen möchte."

Bellingham vor Startelf-Rückkehr - Adeyemi vor Comeback

Doch in Leipzig habe man dann gemeinsam entschieden, ihn nicht starten zu lassen. "Es wirkt auf mich ein bisschen so, als wenn ich ihn in den Urlaub geschickt hätte. Aber das ist nicht der Fall", so Terzic, der hofft, dass Bellingham gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) "wieder bei kompletten Kräften ist" und "ganz normal von Beginn an auf dem Platz stehen wird".

Kleine Fragezeichen stehen dagegen noch hinter Sebastien Haller (nach Schlag aufs Knie) und Thomas Meunier (nach Rückenproblemen), die am Donnerstag nur individuell trainierten, aber noch am Freitag ins Mannschaftstraining zurückkehren sollen. Derweil steht der in Leipzig gesperrte Karim Adeyemi vor dem Comeback. Terzic: "Er hat bei der U 23 sehr gut trainiert."