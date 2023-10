Terzic stärkt Can - und drückt Nagelsmann die Daumen

Während Mats Hummels nach über zwei Jahren wieder dabei ist, verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ein anderes BVB-Duo. Edin Terzic kommentiert das zurückhaltend.

Edin Terzic wusste schon seit Donnerstag Bescheid. Dass Mats Hummels künftig wieder Teil der deutschen Nationalmannschaft ist, Nico Schlotterbeck und Emre Can dagegen diesmal keine Einladung erhalten, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann dem BVB-Coach natürlich vorab mitgeteilt.

"Julian hat mich Anfang der Woche das erste Mal kontaktiert und mich in seine Gedanken eingeweiht", berichtete Terzic am Freitag. "Er hatte noch die eine oder andere Entscheidung zu treffen. Dann hatten wir gestern noch mal Kontakt, haben sowohl geschrieben als auch telefoniert. Er hat mir erklärt, wer dabei ist und warum - und warum nicht. Dann hat er jeden einzelnen Spieler noch mal persönlich kontaktiert und ihm das erklärt."

Hummels' DFB-Comeback nach über zwei Jahren hält Terzic für "absolut verdient", nicht nur wegen dessen Leistungen in der aktuellen Saison (fünf Bundesligaspiele, zwei Tore, kicker-Notenschnitt 2,6), "sondern auch in den letzten Jahren". Die Nichtberücksichtigung für Schlotterbeck und Can wollte er dagegen "nicht kommentieren", er respektiere sie gleichwohl. "Julian ist der Bundestrainer, er muss harte Entscheidung treffen, wie wir an Bundesliga-Spieltagen Entscheidungen treffen müssen. Wir drücken natürlich der deutschen Nationalmannschaft die Daumen."

Terzic: "Emre ist ein extrem wichtiger Ansprechpartner für mich"

Erst auf Nachfrage stärkte Terzic zumindest seinen Kapitän demonstrativ. "Emre ist ein extrem wichtiger Spieler für uns und besonders für mich als Trainer. Wir sind jeden Tag im Austausch, er ist ein extrem wichtiger Ansprechpartner für mich. Er ist sehr gut mit der Situation umgegangen." Wie schon in der Vergangenheit erlebe er Can selbstkritisch. "Er weiß natürlich, dass er nicht in absoluter Topform ist. Aber wir wissen, dass er da hinkommen wird. Dabei werden wir ihm helfen. Ich finde, er hat in den letzten Einsätzen eine ansteigende Form gezeigt."

Nagelsmann wollte dem Mittelfeldspieler nach eigener Aussage in der derzeitigen Phase "nicht zusätzlich Druck machen" mit einer Nominierung. Genau wie für Schlotterbeck sei die Tür aber keinesfalls zu, so der Bundestrainer. "Wir sind erst im Oktober."