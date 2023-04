Terzic: "Ich möchte nicht darüber reden, Deutscher Meister zu werden"

BVB-Trainer Edin Terzic fiebert der fünftletzten Bundesliga-Aufgabe in Bochum entgegen - und wundert sich im Vorfeld über Fragen zum Saisonziel.

Schon angesichts der jüngsten Auswärtsbilanz wird Borussia Dortmund das Gastspiel beim VfL Bochum an diesem Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und auch Trainer Edin Terzic warnt vor dem Abstiegskandidaten, der dem BVB in dieser Saison bereits im DFB-Pokal-Achtelfinale (2:1) Probleme bereitet hatte.

Die Bochumer "spielen einen sehr intensiven Fußball mit festen Mustern", sagte Terzic am Donnerstag. Dabei helfe ihnen die Atmosphäre mit den "sehr energetischen" Fans "deutlich". "Es ist eine schwierige Aufgabe, beim VfL Bochum zu gewinnen." Und doch mutmaßlich eine Notwendigkeit, um die gerade zurückeroberte Tabellenführung ins Ziel zu bringen.

"Wir wissen, dass wir mit einer guten Portion Selbstvertrauen in diese Aufgabe gehen, dass wir noch fünf Schritte gehen wollen. Der wichtigste Schritt ist aber immer der nächste", betonte Terzic. "Wir sind gut gewappnet, die Jungs haben einen guten Eindruck im Training gemacht. Wir freuen uns darauf, dass es jetzt um die Wurst geht, dass es morgen ein intensives Spiel gibt."

Kam das klar formulierte Titelziel von Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 3:3 in Stuttgart genau "zur richtigen Zeit", wie Stefan Effenberg an diesem Donnerstag im kicker-Einwurf schreibt? War es womöglich eine Art Befreiung? Terzic kann derlei Fragen nur wenig abgewinnen - für ihn war das weder etwas Bahnbrechendes noch Neues.

" ... damit wir endlich mal einen anderen Meister haben"

"Es wäre ja fahrlässig, wenn wir sagen: 'Ja, nee, was in Stuttgart passiert ist, interessiert uns nicht'", entgegnete er. "Dass wir dieses Thema intern schon länger offensiv angehen, ist euch, glaube ich, auch bewusst. Was mich nur ein bisschen verwundert, das sage ich euch ganz deutlich: Wir sind Borussia Dortmund und wir sagen jedes Jahr, dass wir um Titel spielen wollen. Das Einzige, was ich mir nicht wünsche, ist, jedes Mal darüber zu reden. Ich möchte nicht darüber reden, Deutscher Meister zu werden, sondern ich möchte daran arbeiten, ich möchte, dass wir es zeigen, dass die Leute es spüren, sobald wir auf den Platz gehen. Ob das jetzt offensiv oder demütig oder wie auch immer rüberkommt, ist mir egal."

Die Vorbereitungen laufen ohnehin schon lange. Schon ab Juli gehe es darum, "Dinge vorzubereiten, auch wenn das dann keiner sieht". Und darum, "dass man in dieser Phase keine Geschenke verteilen darf, damit man am Ende genau da ist, wo wir jetzt sind", so Terzic. "Damit wir endlich mal einen anderen Meister haben als in den letzten zehn Jahren."