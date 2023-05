BVB-Trainer Edin Terzic hat im Liga-Schlussspurt die Qual der Wahl. Einzig der inzwischen operierte Jamie Bynoe-Gittens steht gegen Mönchengladbach nicht zur Verfügung. Nico Schlotterbeck drängt zurück in die Startelf - doch die Konkurrenz ist groß.

Wäre da nicht die Spannung im Liga-Endspurt, könnten sich die aktuellen Tage für BVB-Trainer Edin Terzic glatt wie eine Vorbereitungsphase anfühlen. 26 Feldspieler tummelten sich vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Trainingsplatz. Der 40-Jährige hat somit die Qual der Wahl, welche elf Spieler er am Samstag von Beginn an loslässt.

Während sich auf vielen Positionen die Startelf-Kandidaten zuletzt festspielen konnten, ist in der Innenverteidigung der Konkurrenzkampf besonders groß: In Mats Hummels und Niklas Süle spielten zuletzt beide zentralen Abwehrspieler stark. Doch jetzt ist der zuletzt verletzt fehlende und bis dahin nahezu unangefochtene Stammspieler Nico Schlotterbeck wieder komplett fit. Terzic muss sich also entscheiden, welchen der drei er zunächst auf die Bank setzen muss - und wird in den verbleibenden Trainingseinheiten daher besonders gut hinschauen.

Niklas und Mats haben es herausragend gut gemacht im vergangenen Spielen. Das müssen sie beweisen. Nico muss sich herausfordern. Edin Terzic

"Niklas und Mats haben es herausragend gut gemacht im vergangenen Spielen. Das müssen sie beweisen. Nico muss sich herausfordern. Dann werden wir eine Entscheidung treffen", sagte der BVB-Trainer, dem eine schwierige Auswahl deutlich lieber ist als eine lange Verletztenliste. Egal, wie die finale Entscheidung ausfalle, "wir werden mit einem guten Gefühl in das Spiel gehen".

Jamie Bynoe-Gittens wird die Partie allerdings verpassen. Der Engländer ist der einzig bislang feststehende Ausfall. In der vergangenen Woche war er erneut auf seine linke Schulter gefallen und verpasste daher die Partie gegen Wolfsburg. In dieser Woche nun entschloss sich der 18-Jährige, der im vergangenen Jahr bereits an der rechten Schulter operiert wurde, in Absprache mit seinem Klub zu einer Operation. "Die OP ist gut verlaufen. Er ist diesen Weg schon mal gegangen. Wir hoffen, dass es ihm dadurch besser geht", teilte Terzic am Donnerstag mit und bewies, dass er seinen Humor trotz der nahenden Entscheidung im Titelduell mit dem FC Bayern nicht verloren hat: "Gott sei Dank hat er nur zwei Schultern …"