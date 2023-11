Terzic freut sich über die Moral, Kehl über "Comeback-Qualitäten"

Im Borussen-Duell lag Dortmund schnell mit 0:2 zurück, zeigte aber Moral und drehte die Partie. Diese Comeback-Qualitäten zeigt der BVB nicht zum ersten Mal in dieser Saison, sehr zur Freude von Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic.

Vor dem Borussen-Duell mit Gladbach hatte der BVB den schlechteren Lauf vorzuweisen. Während die Fohlenelf in den vergangenen drei Ligaspielen nicht verlor und sieben Punkte sammelte, erreichten die Dortmunder nur einen Zähler.

Nach 28 Minuten und einem 0:2-Rückstand sah es zunächst so aus, als ob für den BVB nicht viel mehr Punkte hinzukommen sollten, doch dann fing sich die Elf von Trainer Edin Terzic und kam erst binnen zwei Minuten nach einem Doppelschlag von Marcel Sabitzer und Niclas Füllkrug zum Ausgleich, ehe Jamie Bynoe-Gittens noch vor der Pause auf 3:2 stellte.

Sieg "gibt Selbstvertrauen"

"Das ist ein super Schritt gewesen", sagte Torhüter Gregor Kobel bei "Sky", "das tut gut und gibt Selbstvertrauen, wenn man sich so zurückkämpfen kann. Diesen Schwung müssen wir mitnehmen."

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl freute sich über die Leistung: "Wir haben erneut Comeback-Qualitäten gezeigt. Das brauchen wir nicht jedes Mal, ist aber auch ein Merkmal dieser Mannschaft in dieser Saison." In der laufenden Spielzeit hat der BVB sogar schon elf Punkte nach Rückstand geholt, nur Augsburg (12) hat in dieser Statistik einen besseren Wert vorzuweisen.

Kehl lobt, bemängelt aber auch Gegentore

"Die Punkte tun in der Gesamtsituation sehr gut" so Kehl weiter. Durch den Dreier schiebt sich der BVB auf Platz vier, vorbei an Leipzig, das zeitgleich 1:2 in Wolfsburg verlor. Allerdings war auch dem 43-Jährigen nicht entgangen, dass die beiden Gladbacher Tore viel zu einfach fielen. Beim 0:1 reichte ein einfacher Pass in die Tiefe von Alassane Plea aus, um Rocco Reitz durchbrechen zu lassen. Beim 0:2 wurde Kouadio Koné im Strafraum nicht richtig angegriffen. "Bei den Gegentoren sind wir nicht gut in der Raumbesetzung, in der Zuteilung und auch im Zweikampf. Das können und müssen wir besser lösen", bemängelte Kehl.

Terzic hatte vor der Partie eigentlich gefordert, dass es nicht wieder einen Weckruf brauche, bis sein Team loslegt - und doch kam es so. Doch diesmal drehte der BVB auf. Gerade wenn man berücksichtige "aus welcher Phase wir kommen", sei die Leistung noch höher zu bewerten. "Welche Moral, welche Energie, welchen Glauben die Mannschaft auf den Platz bekommen hat, großes Kompliment", lobte Terzic.

Schneller Anschlusstreffer hilft - Sieg wichtig für die nächsten Wochen

Zwar habe man "natürlich profitiert, den Anschlusstreffer zu erzielen", trotzdem habe seine Elf "wieder gezeigt - und das nicht zum ersten Mal -, dass wenn wir in Rückstand geraten, das Spiel für uns nicht vorbei ist". Deshalb freute sich Terzic "über die Moral, über die vier Tore", ärgerte sich aber auch "über die zwei Gegentore". Dennoch war es wichtig, "so eine Reaktion zu zeigen".

Gerade im Hinblick auf die nächsten Wochen, denn da stehen einige starke Gegner auf dem Zettel. Zunächst geht es in der Champions League zu Milan (Dienstag, 21 Uhr), dann in der Liga Leverkusen und im Pokal nach Stuttgart. Anschließen kommen zwei Heimpartien gegen Leipzig und Paris (CL).

"Man freut sich immer auf die geilen Spiele", sagte Kapitän Emre Can über das anspruchsvolle Programm und forderte deshalb: "Wir müssen Gas geben, müssen weiter ackern."