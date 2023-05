Terzic: "Diesen Moment kann man nicht kaufen"

Dortmund hat es geschafft, kann in einer Woche aus eigener Kraft deutscher Meister werden. Sebastien Haller hielt das nicht für möglich, während Edin Terzic verriet, worauf es jetzt ankommt.

"Wenn mir jemand vor sechs Monaten gesagt hätte, dass ich in dieser Situation sein werden, dann hätte ich es nicht geglaubt", sagte Sebastien Haller nach dem 3:0 in Augsburg und betonte mit Blick auf das Saisonfinale mit dem Heimspiel gegen Mainz: "Es ist eine große Chance, wir haben viel investiert und können nun etwas Großes erreichen."

Dass damit zu Saisonbeginn nicht zwangsläufig zu rechnen war, ist den Westfalen klar. "Vor der Saison war das nicht abzusehen", gab BVB-Coach Edin Terzic am DAZN-Mikro zu und verwies dabei auf "den Umbruch, die vielen Transfers, Erkrankungen und Verletzungen."

Nun aber haben die Borussen 70 Punkte auf dem Konto und greifen nach ihrer neunten Meisterschaft. Dafür dürfe man nun nicht nachlassen, wie Terzic betonte: "Wir haben nur eine Chance, wenn alle fest daran glauben und alle positiv sind und in die gleiche Richtung arbeiten." Genau das hätten die Westfalen in der Vergangenheit getan, auch weil man eine positive Denke hat.

"Das Glas ist immer halb voll", betonte der 40-Jährige und verriet: "Wir haben entschieden, dass es irgendwann nicht mehr die Saison der verpassten Chancen ist, sondern die Saison der Rückschläge. Dann geht es darum: Wie oft bist du bereit, wieder aufzustehen, wenn alle sagen, dass es vorbei ist."

In Augsburg habe man nun gezeigt, dass sich dieser Glaube bezahlt gemacht macht. "Jeder wusste, dass es eine große Chance war und jeder wusste, dass wir in der Vergangenheit ein paar Chancen verschwendet haben", verriet Haller und ergänzte: "Wir haben viel miteinander geredet, wollten unseren Prinzipien treu bleiben, positiv und geduldig sein." Jetzt gelte es, "unseren Weg beizubehalten - dann wird es kommen. Da gibt es keine Magie, es ist nur viel Einsatz, Laufen und Positivität."

Und jetzt? " Dieses Jahr sind wir so nah dran, wie schon lange nicht mehr. Wir müssen noch sechsmal schlafen, einmal wach werden, Vollgas geben - und dann können wir hoffentlich endlich die Meisterschale in der Hand halten", blickte Terzic schonmal ein wenig voraus und sprach über den besonderen Moment, der dem BVB nun bevorsteht.

"In sieben Tagen ist die Saison vorbei, dann können sich die Jungs wieder alles kaufen, was sie wollen - das nächste Auto, das nächste Haus, den nächsten Urlaub. Aber diesen Moment kann man nicht kaufen. Den haben wir uns hart erarbeitet, dafür haben wir gelitten und sehr viel Schweiß liegenlassen. Jetzt geht es darum, den letzten Schritt zu gehen, mit unseren Fans in unserem Stadion in unserer Stadt zu gehen, um endlich die Meisterschale zurück nach Dortmund zu bringen."