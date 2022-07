Terodde steigt ins Training ein, Kral vor Debüt

Am fünften Trainingslager-Tag ist Schalkes Torjäger Simon Terodde ins Team-Training eingestiegen. Thomas Ouwejan muss derweil aktuell pausieren. Alex Kral steht vor seinem Debüt im S04-Trikot.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill berichtet Toni Lieto

Sechs Tore, fünf davon in den ersten 25 Spielminuten, hatte Simon Terodde beim 14:0 im ersten Test dieser Sommervorbereitung gegen den VfB Hüls erzielt, immerhin eines beim 7:0 gegen BW Lohne. Dann aber musste der Torschützenkönig der Zweitligasaison 2021/22 (30 Tore) wegen muskulärer Beschwerden im Oberschenkel pausieren, auch den ersten Test im Österreich-Trainingslager am Mittwoch gegen US Salernitana (0:0) verpasste er. Am fünften Trainingslager-Tag ist der Stürmer nun ins Teamtraining eingestiegen, einem Einsatz am Sonntag im Test gegen Udinese steht nichts mehr im Weg.

Auf Hereingaben von Thomas Ouwejan darf die Offensive um Terodde und Sebastian Polter gegen die Italiener vermutlich nicht hoffen. Der Niederländer klagt aktuell über muskuläre Beschwerden. Er verpasste bereits das Spiel gegen US Salernitana, auch am Freitag konnte er noch nicht wieder mittrainieren.

Sein Debüt könnte Alex Kral geben. Der Tscheche war Mitte der Woche nach Mittersill nachgereist, Schalke 04 hat sich eine Sonderregelung der FIFA zunutze gemacht und den defensiven Mittelfeldspieler für die Saison 2022/23 unter Vertrag genommen.

Gespräche über eine Verpflichtung soll es zuvor auch mit RB Leipzig gegeben haben. Auf die Frage, warum er nicht zum Champions-League-Teilnehmer und seinem früheren Trainer Domenico Tedesco (beide arbeiteten einst bei Spartak Moskau zusammen) gewechselt sei, sagte Kral am Freitag offen: "Sie haben mir kein Angebot gemacht."