"Tempo, Tiefe und Torgefährlichkeit": Kimmich erklärt Bayerns Erfolgstaktik

Der FC Bayern hat das Topspiel in Leverkusen gewonnen - und dies so dominant, dass noch nicht einmal Trainer Julian Nagelsmann damit gerechnet hat. Robert Lewandowski erklärte, warum man zufrieden sein könne, während Joshua Kimmich einen kleinen Kritikpunkt fand.

"Das ist heute nicht einkalkuliert gewesen, weil der Gegner zuvor sehr gut gespielt hat", gestand Nagelsmann nach den 5:1-Triumph in Leverkusen bei "DAZN" und zeigte sich von der Leistung seiner Schützlinge beeindruckt. "Wir hatten unfassbar viele Abschlusssituationen in herausragenden Räumen. Leverkusen hatte sehr wenig Zugriff in der ersten Halbzeit."

Der 34-Jährige lobte im Speziellen sein Vierermittelfeld. "Josh (Kimmich, Anm. d. Red.) war unfassbar gut, Thomas (Müller) und Leroy (Sané) machen das seit Wochen in den Halbräumen gut - und Leon (Goretzka) war der Schlüsselspieler, weil er Gegner gebunden hat." Auch freute sich der Trainer darüber, dass man die enorme Konterstärke der Werkself neutralisiert habe.

Kimmich lobt Raumaufteilung

Kimmich stellte derweil fest, dass die "Raumaufteilung heute richtig gut war. Wir hatten viele Spieler zwischen den Ketten, gerade hinter den Sechsern des Gegners, somit haben wir Tempo, Tiefe und Torgefährlichkeit bekommen." Der Nationalspieler sagte zudem, dass er seinen Mitspielern einen derart starken Auftritt "schon zugetraut" habe und er keineswegs "überrascht" sei. Vor allem die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit sei "gigantisch" gewesen.

Ehrlicherweise fand ich die ersten zehn, 15 Minuten nicht so deutlich. Da ging es hin und her, es war ein intensives Spiel. Joshua Kimmich

Kimmich gab aber auch zu, dass ihm der Beginn nicht so gefiel. "Ehrlicherweise fand ich die ersten zehn, 15 Minuten nicht so deutlich. Da ging es hin und her, es war ein intensives Spiel." Doppelpacker Lewandowski führte dies darauf zurück, dass "wir vielleicht ein bisschen zu tief gespielt" haben. Dennoch war der Pole rundum zufrieden. "Das Ergebnis zeigt, was für Fußball wir gespielt haben. Wir können zufrieden sein - mit der Leistung, den Toren und allem, was wir auf dem Platz gezeigt haben."