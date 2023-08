Tella entscheidet sich für Leverkusen - Ablösepoker läuft

Dass Bayer 04 Leverkusen Flügelstürmer Nathan Tella vom FC Southampton verpflichten möchte, berichtete der kicker bereits am Dienstag. Jetzt hat sich der 24-Jährige entschieden, beim Bundesligisten seine Karriere fortzusetzen. Bei der Ablöse sind sich die Klubs aber noch nicht einig.

Will zu Bayer 04 Leverkusen: Nathan Tella. IMAGO/Pro Sports Images

Der Deal zwischen dem FC Southampton und Bayer 04 Leverkusen um Angreifer Nathan Tella wird immer heißer. Nachdem sich der Bundesligist den schnellen Offensiv-Allrounder als Kandidaten Nummer 1 ausgeguckt hat, hat der Engländer sich nun seinerseits für den deutschen Europa-League-Teilnehmer als neuen Klub entschieden. Trotz Interesses aus der Premier League möchte Tella nach Leverkusen wechseln.

Nach Tellas Zusage läuft inzwischen der Ablösepoker zwischen Southampton und Bayer auf Hochtouren. Laut der englischen Zeitung "The Telegraph" sollen die Leverkusener 18 Millionen Euro für den Stürmer geboten haben, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Burnley spielte und in der Championship, Englands zweiter Liga, 17 Treffer erzielte.

Deal nicht sicher, aber keine unüberwindbare Distanz bei Ablöse

Sicher ist, dass die Klubs noch keine Einigung erzielt haben. Allerdings soll zwischen den Forderungen der Engländer und der Leverkusener Offerte keine unüberwindliche Distanz liegen.

Doch dies bedeutet nicht, dass der Deal nun automatisch zustande kommen muss. Schließlich hat sich Bayer auch für diesen Transfer eine Schmerzgrenze gesetzt. Ob diese ausreicht, um Southampton dazu zu bewegen, Tella abzugeben, bleibt abzuwarten.

Tella soll den Verlust von Diabys Schnelligkeit auffangen

Der beim FC Arsenal ausgebildete Angreifer, der auf allen vier Offensivpositionen im 4-2-3-1 spielen kann, soll bei Bayer 04 die Lücke schließen, die der an Aston Villa verkaufte Moussa Diaby in Sachen Schnelligkeit hinterlassen hat. Trotz seiner Vielseitigkeit würde der Transfer des Rechtsfußes ein gewisses Risiko beinhalten. Schließlich hatte Spätzünder Tella, für den bislang 33 Einsätze in der Premier League und ein Treffer zu Buche stehen, vor der abgelaufenen Saison noch nicht nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht.