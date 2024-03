Tel verlängert bei Bayern: "Er wird viele Ausrufezeichen setzen"

Der FC Bayern setzt große Hoffnungen in Mathys Tel und hat dessen Vertrag nun vorzeitig bis 2029 verlängert. Schon am Wochenende winkt dem Youngster ein kleiner Meilenstein.

Die beachtliche Sockelablöse von 20 Millionen Euro hatte der FC Bayern im Sommer 2022 investiert, um Mathys Tel von Stade Rennes loszueisen. Und auch jetzt, da der junge Angreifer knapp zwei Monate vor seinem 19. Geburtstag steht, ist der deutsche Rekordmeister weiterhin voll von dessen Potenzial überzeugt.

Am Mittwoch gaben die Münchner bekannt, dass Tel seinen ursprünglich noch bis 2027 gültigen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert hat. Eine längere Laufzeit war nicht möglich, weil Verträge in Deutschland maximal über fünf Jahre abgeschlossen werden dürfen. Man kann davon ausgehen, dass sich auch die Bezüge des französischen U-21-Nationalspielers erhöht haben.

"Er ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieser Mannschaft, mit ihm haben wir die nächste Generation des FC Bayern schon jetzt in unserem Kader", lässt sich FCB-Sportvorstand Max Eberl in der Vereinsmitteilung zitieren. "Mathys kam als junger Spieler nach München und hat mit seinen 18 Jahren schon wichtige Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt. Er wird viele Ausrufezeichen setzen - hier, beim FC Bayern."

Tel, der noch in der Amtszeit von Sportvorstand Hasan Salihamidzic verpflichtet worden war ("Er ist eines der größten Talente in Europa"), kommt im Bayern-Trikot bislang auf 42 Einsätze (neun Tore) in der Bundesliga, 13 in der Champions League (zwei Tore) und drei im DFB-Pokal (zwei Tore). Obwohl er in der laufenden Saison 19 seiner 20 Bundesliga-Spiele als Joker erlebte, toppt er nach Minuten schon jetzt seine Einsatzzeit aus der ersten Spielzeit - mit 508 gegenüber 416. Diesen Wert wird Tel unter dem neuen Trainer in der kommenden Saison weiter steigern wollen.

Wenn die Bayern am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den Tabellenvorletzten Mainz empfangen, kann Tel einen kleinen Meilenstein erreichen: Sollte ihm sein zehntes Bundesliga-Tor gelingen, wäre er mit 18 Jahren und 317 Tagen der drittjüngste nach Youssoufa Moukoko (17 Jahre, 350 Tage) und Florian Wirtz (18 Jahre, 145 Tage), der diese Marke erreicht.