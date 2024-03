Tel über Verlängerung: "Einfach nur super"

Auch wenn er nicht in der ersten Elf gesetzt, sondern vor allem als Joker gefragt ist in dieser Saison, fühlt sich Mathys Tel beim FC Bayern pudelwohl. Und ist dankbar für den neuen Vertrag bis 2029, den er vergangene Woche bei den Münchnern unterzeichnete.

Er grinst, ist enorm happy, wenn er über seinen neuen Vertrag bis 2029 spricht. Fünf Jahre weitere Laufzeit. Mehr geht in Deutschland nicht. Mathys Tel - selbst wenn es platt klingt - liebt den Verein, identifiziert sich komplett mit dem FC Bayern. "Das ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung", sagt er im Gespräch mit dem kicker: "Es freut mich total. Einfach nur super, super, super."

Erst verlängerte sich sein Arbeitspapier im vergangenen Jahr automatisch mit seiner Volljährigkeit bis 2027. Nun, nur elf Monate später, gibt es zwei weitere Jahre obendrauf. "Da muss ich fairerweise die Blumen an Christoph Freund weitergeben", sagte Sportvorstand Max Eberl am Samstag vor der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05, "der mit seinem Team die hervorragende Vorarbeit geleistet hat." Der österreichische Sportdirektor hat Tel genau beobachtet und war sich schnell klar, dass er den 18-Jährigen über 2027 hinaus an die Münchner binden möchte.

Tel, der meist nur als Joker berücksichtigt wurde, akzeptiert seine Rolle. Natürlich würde er gerne häufiger von Beginn an spielen, aber er kennt und respektiert die Konkurrenzsituation beim Deutschen Rekordmeister. Er weiß es zu schätzen, sich im Schatten von Harry Kane zu entwickeln und von diesem Top-Stürmer zu lernen. Ein Abschied per Leihe oder dauerhaft, wie zeitweise spekuliert wurde, stand für Tel nie zur Debatte. Er hat nur ein Ziel, das lautet, sich mittel- bis spätestens langfristig beim FC Bayern durchzusetzen.