Tedesco: "Ich habe seit Wochen nicht auf die Tabelle geschaut"

Mit 15.000 Zuschauern im Rücken empfängt Leipzig Köln. Zumindest für eine Nacht könnte RB mit einem Sieg erstmals in dieser Saison Rang vier und damit das Minimalziel erreichen. Was Coach Domenico Tedesco gar nicht bewusst war.

Zum ersten Mal im fünften Heimspiel darf Domenico Tedesco seine Mannschaft vor einer nennenswerten Kulisse coachen, mit 15.000 zugelassenen Zuschauern bietet die Red-Bull-Arena die größte Kulisse an diesem 22. Bundesliga-Spieltag. Weil das Leipziger Gesundheitsamt dieser Quote zustimmte und für das Heimspiel in der Europa League am 17. Februar gegen Real San Sebastian sogar knapp 25.000 Besucher in Aussicht stellte, hat der Klub beim Oberverwaltungsgericht Sachsen seinen Eilantrag gegen die Zuschauer-Beschränkungen zurückgezogen.

Tedesco freut sich für FC-Coach Baumgart

Dass unter den Anwesenden am Freitagabend auch Kölns freigetesteter Trainer Steffen Baumgart sein wird, freut Domenico Tedesco. "Ich habe bei Spartak Moskau am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie schwierig es ist, von daheim oder von der Tribüne aus mitzufiebern. Das macht schon viel aus", berichtete Leipzigs Trainer. Mit Blick auf Baumgarts Wohnzimmer-Auftritt während des Kölner Heimspiels gegen Freiburg, der zum Internet-Hit wurde, fügte Tedesco süffisant hinzu: "Es freut mich, dass er gesund ist und keinen schweren Verlauf hatte. Das hat das Video auch nochmal gezeigt."

Mit einem Sieg über den Tabellen-Nachbarn kann RB zumindest für eine Nacht und damit zum ersten Mal in dieser Saison auf jenen Platz klettern, der das Saison-Mindestziel und am Ende die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Darauf angesprochen, reagierte Tedesco bei der Pressekonferenz am Mittwoch glaubhaft überrascht: "Ich wusste nicht, dass wir mit einem Sieg Vierter werden können. Ich habe seit Wochen nicht auf die Tabelle geschaut."

Richtige Balance im Aufbau zentrales Thema im Training

Der Respekt vor den Rheinländern ist groß. "Wir treffen auf einen Gegner, der sehr kompakt und aggressiv ist. Sie haben eine Mannschaft, die einfach stimmig ist. Sie spielen eine Super-Saison, und das hat nichts mit Zufall zu tun", so das Urteil von Tedesco. Ein zentrales Anliegen sei, Torjäger Anthony Modeste erst gar nicht zum Kopfball kommen zu lassen, indem die Flankengeber frühzeitig gestört werden. "82 Prozent ihrer Abschlüsse kommen durch Flanken zustande", so Tedescos Beobachtung.

Am eigenen Spielstil will Tedesco weiter festhalten, auch wenn zuletzt beim 2:3 gegen den FC Bayern zwei Gegentore nach Fehlpässen im Aufbauspiel fielen und mit Köln ein Gegner kommt, der ebenfalls für sein offensives Pressing bekannt ist. "Wir möchten von hinten rausspielen und den Gegner über Kurzpass-Spiel aktiv bekommen", betonte er. Es gehe aber auch darum, sich in Bedrängnis auch mal mit einem langen Ball zu befreien, "da haben wir gegen Bayern zweimal den Moment verpasst." Die richtige Balance im Aufbau zu finden, war daher auch in den Übungseinheiten am Dienstag und Mittwoch zentrales Thema.

Spieler-Trio kehrt zurück

Wieder mit von der Partie waren da die zuletzt angeschlagenen Kevin Kampl, Tyler Adams und Dominik Szoboszlai, sodass Tedesco bis auf den Langzeitverletzten Marcel Halstenberg alle Spieler zur Verfügung hat. "Wir haben sehr viele Optionen, und wir sind sehr glücklich, dass wir diese vielen Optionen haben", sagte Tedesco, vor dem jetzt inklusive Europa League und DFB-Pokal (bei Hannover 96) drei englische Wochen hintereinander zu bewältigen sind. "Da werden wir alle Jungs brauchen", so Tedesco.

Clark verlängert und wird weiter an New York Red Bulls verliehen

Derweilen laufen die Planungen für die Zukunft hinter den Kulissen weiter. Wie RB mitteilte, hat der 18-jährige Mittelfeldspieler Caden Clark seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Allerdings wird der Kapitän der US-amerikanischen U-20-Auswahl auch in diesem Jahr nicht bei den Sachsen spielen. Der Leihvertrag mit den New York Red Bulls wurde für die MLS-Saison 2022 verlängert.