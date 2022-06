"Technik und Spielwitz": Mees ist zurück in Regensburg

Der 26-jährige Mittelfeldspieler Joshua Mees wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Holstein Kiel zum SSV Jahn Regensburg, für den er bereits 2017/18 aktiv war.

Ein alter Bekannter ist wieder da. Joshua Mees wechselt zurück in die Oberpfalz. Für Jahn Regensburg bestritt der Mittelfeldspieler 2017/18 22 Zweitligaspiele und erzielte sechs Tore. "Diese Saison hat in meiner Karriere eine große Rolle gespielt, es war meine erste Profisaison. Es hat viel Spaß gemacht, wir waren erfolgreich und ich blicke positiv darauf zurück", wird Mees auf der Vereinswebsite zitiert.

In der vergangenen Spielzeit kam er in Kiel auf 16 Punktspiele und vier Tore. Jetzt verleiht ihn die KSV, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht, für ein Jahr an den SSV.

"Wir freuen uns über zweierlei Qualitäten, die Joshua nach Regensburg mitbringt: Zum einen ist da seine unbestrittene spielerische Qualität auf dem Platz, seine Technik und sein Spielwitz. Zum anderen ist Joshua ein reflektierter Typ und von daher sind wir überzeugt, dass er als Persönlichkeit der Mannschaft auch neben dem Rasen gut tun wird", sagt Roger Stilz, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.