Tauziehen beendet: Christiansen wechselt nach Hannover

Die Verhandlungen zwischen Max Christiansen, der SpVgg Greuther Fürth und Hannover 96 sind beendet. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt sofort an den Maschsee, wo er erneut auf Trainer Stefan Leitl trifft.

Dieser Wechsel ging nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne. Das Kleeblatt berief sich darauf, die Verlängerungsoption im auslaufenden Vertrag von Max Christiansen ordnungsgemäß gezogen zu haben. Die Spieler- bzw. Beraterseite sah das anders, bereitete längst den Transfer zu Hannover 96 vor.

Statt schon längst bei seinem neuen Verein zu sein, startete Christiansen am Mittwoch noch mit den Fürthern in die Saisonvorbereitung. Am Freitag dann der Durchbruch: Christiansen unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2025 bei Hannover 96.

"Über die Modalitäten vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen", teilte die SpVgg Greuther Fürth mit, für die das Thema damit ein für alle Mal durch ist: "Für den Einsatz von Max Christiansen in den vergangenen zwei Jahren bedankt sich das Kleeblatt und wird mit Blick auf diesen auch keine weiteren Stellungnahmen dazu mehr abgeben."

"Ein gestandener Profi im besten Fußballalter"

Hannover dagegen freut sich über den fünften Neuzugang für die nächste Saison. "Mit Max bekommen wir einen Spieler für das defensive Mittelfeld, der dort alleine oder als Teil einer Doppelsechs agieren kann. Mit 26 ist er ein gestandener Profi im besten Fußballalter. Max bringt alles mit, um unserer zentralen Achse weitere Stabilität zu verleihen. Er hat die notwendige Zweikampfstärke und Robustheit sowie die strategischen Fähigkeiten, um ein Spiel zu lenken", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann.

Wiedervereint mit Leitl

Christiansen wird in Hannover erneut unter Stefan Leitl spielen - wie schon in Ingolstadt (2017/18) und Fürth (2021/22). "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich sehr darauf freue, wieder mit Stefan Leitl zusammenzuarbeiten. Das ist ein Faktor für meine Entscheidung, nach Hannover zu kommen, aber sicherlich nicht der einzige", verriet der ehemalige U-21-Nationalspieler und erklärte: "Bei 96 wurde eine spannende Entwicklung begonnen. In der vergangenen Saison konnte die Mannschaft vor allem in der Hinrunde für Aufsehen sorgen. Ich möchte dabei helfen, daran anzuknüpfen und die nächsten Schritte dieser Entwicklung zu gehen."

Die Sommer-Neuzugänge der Zweitligisten im Überblick