Tatort Münster: Sechs Wechsel und ein Kommunikationsproblem

Der VfL Wolfsburg am Tag danach. Das 3:1 n.V. bei Preußen Münster ist aufgrund des Wechselfehlers in den Hintergrund geraten. Die VfL-Verantwortlichen hüllen sich vorerst weiter in Schweigen, Trainer Mark van Bommel ließ sich auf dem Trainingsplatz nicht blicken.

Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel (re.) in Münster mit dem Vierten Offiziellen Tobias Fritsch. imago images/Team 2