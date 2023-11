Tapsoba vor Comeback und warum Hincapies Sperre Xabi Alonso "quält"

Zuletzt musste Leverkusen auf Edmond Tapsoba verzichten. Während der Nationalspieler von Burkina Faso am Dienstag in Äthiopien sein Comeback feiern könnte, kehrt sein Piero Hincapie vorzeitig aus Südamerika zurück.

Als am Donnerstag die Trainingsverletzung von Jeremie Frimpong bei der niederländischen Nationalmannschaft vermeldet wurde, musste der eine oder andere in Leverkusen erstmal schlucken. Hätte ein Fehlen des Rechtsverteidigers doch eine immense Schwächung bedeutet, und zudem den zweiten Ausfall in der Fünferkette nach Edmond Tapsoba, der nach einer im DFB-Pokal beim SV Sandhausen (5:2) erlittenen Mittelhandverletzung operiert werden musste.

Doch nach der Entwarnung bei Frimpong wird aus dem befürchteten Engpass schon wieder die geliebte Qual der Wahl für Xabi Alonso. So könnten dem Trainer am Samstag in Bremen sowohl Frimpong, der nur leichte Hüftprobleme hat, als auch Tapsoba wieder zur Verfügung stehen.

Der Burkiner, der trotz seiner Operation zur Nationalmannschaft gereist war, soll eventuell schon am Dienstag im WM-Qualifikationsspiel in Äthiopien sein Comeback feiern. Gegen Werder rechnet Bayer fest mit ihm.

Im Idealfall kann Leverkusens Trainer also bei Werder wieder auf seine Bundesliga-Standardelf mit Frimpong und Tapsoba setzen, auf die er seit Saisonbeginn fast immer zu 100 Prozent zurückgreift und so wenig verändert wie kein Bundesligatrainer seit 1978 mehr.

Hincapies Länderspielreise weniger strapaziös

Und die praktische Auswahl erhöht sich noch einmal, da Piero Hincapies Länderspielreise mit Ecuador weniger strapaziös ausfällt als ursprünglich geplant. Da sich der linke Innenverteidiger beim 0:0 in Venezuela eine Gelbsperre einhandelte, fehlt am Mittwochmorgen im WM-Qualifikationsspiel gegen Chile.

Somit kann der Konkurrent von Tapsoba um den Posten links in der Dreierkette vorzeitig nach Leverkusen zurückkehren und wird am Samstag in einem deutlich frischeren Zustand sein als erwartet. Der Kampf um die Plätze, der den Druck und die Spannung für alle Beteiligten hochhält und einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellt, bleibt Xabi Alonso also voraussichtlich weiterhin vollumfänglich erhalten.