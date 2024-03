Tapsoba ist vorzeitig wieder in Leverkusen - Boniface trainiert dosiert

Beim Start in die neue Trainingswoche darf Bayer-Trainer Xabi Alonso Verteidiger Edmond Tapsoba begrüßen. Stürmer Victor Boniface steht zumindest für rund 30 Minuten auf dem Platz.

Dass er nichts verlernt hat, ist gemeinhin bekannt. Xabi Alonso kann außerordentlich kicken, immer noch. An diesem Montag wurde das mal wieder offenbar. Bayers Cheftrainer streifte sich also ein gelbes Leibchen über und warf sich ins Getümmel. Auf beengtem Raum wurde am Kurzpassspiel gefeilt. Tack-tack-tack - höchstens zwei Kontakte pro Spieler, Gegenpressing nach Ballverlust, so startete der Tabellenführer in diese Trainingswoche.

Wobei die Trainingsgruppe freilich nur mit wenigen prominenten Profis besetzt war - der Großteil des Kaders befindet sich schließlich noch im Nationalmannschaftsdienst und kehrt erst im Laufe der nächsten Tage zurück.

Tapsoba ist vorzeitig zurück in Leverkusen

Eigentlich galt das auch für Verteidiger Edmond Tapsoba, der mit Burkina Faso am Dienstag noch auf den Niger treffen sollte, doch der 25-Jährige reiste vorzeitig ab. Burkina Faso akzeptierte nach eigenen Angaben einen Rückrufwunsch der Werkself, und so übte Tapsoba am Montag bereits wieder in Leverkusen. Er kann sich nun in aller Ruhe auf das Heimspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim vorbereiten.

Exequiel Palacios (nach Oberschenkelverletzung) und Arthur (nach Oberschenkel-OP) trainierten derweil individuell, liefen Runden und bestritten ein paar Übungen mit dem Ball. Sie arbeiten ebenso an ihrem Comeback wie Victor Boniface, wobei der Angreifer nach seiner Adduktoren-OP im Januar an diesem Montag immerhin für rund 30 Minuten intensiv im Kreise der verbliebenen Kollegen und Trainer Xabi Alonso die Passübungen bestritt.

Hofmann macht die gesamte Einheit mit

Planmäßig verließ der Nigerianer danach den Platz, schrieb noch ein paar Autogramme. Wie zügig er wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann, werden die nächsten Tage zeigen. Fraglich, ob er es schon gegen Hoffenheim ins Aufgebot schaffen kann.

Jonas Hofmann, der gegen Qarabag Agdam (3:2) im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals noch mit muskulären Problemen hatte ausgewechselt werden müssen und danach beim SC Freiburg (3:2) nicht einsatzbereit gewesen war, trainierte dagegen ganz normal mit - von Anfang bis Ende. Bei ihm sieht es nach aktuellem Stand gut aus. Nahtlos fügte er sich in Bayers Kurzpassprogramm ein. Im gelben Leibchen mittendrin: Xabi Alonso.