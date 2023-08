Tah lässt Zukunft weiter offen: "Es kann noch alles passieren"

Seit acht Jahren trägt Jonathan Tah das Trikot von Bayer 04. Voraussichtlich auch am Samstag beim Ligastart gegen Leipzig. Bezüglich des Topspiels zum Start zeigt sich der Abwehrchef zuversichtlich. Seine Zukunft lässt er aber auch gut zwei Wochen vor Transferschluss offen.

Am Samstag startet Bayer 04 mit hohen Ambitionen in die neue Bundesligasaison. Und zum Auftakt wird die Mannschaft von Xabi Alonso direkt auf den Prüfstand gestellt. Pokalsieger und Supercup-Gewinner RB Leipzig gastiert in der Bay-Arena (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Zwei potenzielle Bayern-Jäger im direkten Duell. Jonathan Tah gefällt dies: "Es ist gut. Leipzig ist auch in einer guten Verfassung. Sie haben es gegen die Bayern gut gemacht", urteilt der Abwehrchef mit Blick auf den Leipziger 3:0-Triumph im Supercup in München am Samstag.

Ein Topspiel zum Start also. Wobei sich beide Teams deutlich verändert haben. "Natürlich sind bei Leipzig wichtige Spieler weggegangen, aber auch gute dazugekommen. Nach einem Spiel ist das schwer einzuschätzen", sagt Tah und verweist lieber auf die eigene Stärke: "Ich kann nur sagen, dass wir uns auch gut verstärkt, ein paar echt gute Jungs dazubekommen haben. Jüngere, aber auch erfahrenen Spieler, die uns als Mannschaft Stabilität geben."

Fakt ist: Stand jetzt bin ich hier. Und darauf lege ich meinen vollen Fokus. Jonathan Tah

Auch wenn Tah beim Pokalspiel in Hamburg gegen Regionalligist Teutonia Ottensen (8:0) anfangs auf der Bank saß, wird der Abwehrchef ("Der Trainer hat es da so entschieden") gegen Leipzig in der Startelf erwartet. Offenbar sollte Odilon Kossounou, der in der Vorbereitung nicht so oft begonnen hatte, Spielpraxis bekommen, weil er auch am Samstag gefragt ist. Denn im Training am Dienstag stellte Xabi Alonso bei einem Zehn gegen Zehn im Feld eine Formation mit Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Boniface, Wirtz, in der nur Jonas Hofmann als zehnter Feldspieler im Dreier-Sturm fehlte.

Mit Dreierkette gegen Leipzig?

Tah dürfte gegen Leipzig also starten. Und das nicht nur, weil viel für ein System mit Dreierkette statt des am Wochenende praktizierten 4-2-3-1 spricht, die viele Mannschaften gegen die Sachsen wählen. "Wir haben das auch oft gemacht", sagt Tah, der auf die neue Flexibilität verweist: "Wir haben in der Vorbereitung sehr variabel trainiert und gespielt. Wir können beide Systeme spielen." Eine weitere Etappe bei der Entwicklung zu einem echten Spitzenteam.

"Ich habe das Gefühl, dass wir da einen Schritt nach vorne gemacht haben. Am Ende geht es, egal in welchem System, darum, dass wir dominant sein wollen mit dem Ball, aber auch ohne den Ball nie passiv werden. Das ist, was der Trainer irgendwie reinbekommen hat. Dass es gewisse Grundprinzipien gibt. Ich finde, dass wir die in beiden Formationen gut umgesetzt kriegen."

Tahs Zukunft weiter offen - Wieder ist West Ham im Gespräch

Die sportlichen Vorzeichen sind so vielversprechend wie selten zuvor in Leverkusen. Dennoch ist es nicht klar, ob Tah noch länger unter diesen spielen wird. Auch gut zwei Wochen vor Schließung des Transferfensters ist die Zukunft des 27-Jährigen offen, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft.

Tah wartet weiter auf die passende Offerte eines passenden Klubs aus der Premier League. "Fakt ist: Stand jetzt bin ich hier. Und darauf lege ich meinen vollen Fokus", betont er zwar, "aber ich habe schon die ganze Zeit gesagt, dass noch alles passieren kann, aber nicht muss, solange das Transferfenster offen ist."

In England wird er akut mal wieder mit West Ham United in Verbindung gebracht, nachdem die Hammers den Transfer von Manchester-United-Innenverteidiger Harry Maguire ad acta gelegt haben. Doch West-Ham-Trainer David Moyes soll andere Prioritäten auf dieser Position haben. Da aber der Transfermarkt auf der Insel an den letzten Tagen der Wechselperiode oft unerwartete Volten schlägt, könnte Tahs Zukunft noch bis nah an den 1. September offenbleiben.