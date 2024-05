Tage der Entscheidung für Vuskovic

Tage der Entscheidung stehen beim Hamburger SV dieser Tage nicht nur in der Vorstandsetage des Klubs an - ab dem heutigen Dienstagmorgen geht es im schweizerischen Lausanne vor dem internationalen Sportgerichtshof (CAS) auch um die Karriere des wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic.

Zwei Verhandlungstage sind angesetzt im Verfahren um den 22-jährigen Verteidiger, der seit dem November 2022 wegen Verdacht auf Epo-Doping zunächst aus dem Verkehr gezogen und vor dem DFB-Sportgericht im März 2023 für zwei Jahre gesperrt wurde. Ein Urteil gegen das sowohl der HSV und sein Profi als auch die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und die Nationale Anti-Doping-Agentur NADA Einspruch eingelegt haben, denn: Vuskovic versichert seine Unschuld und fordert einen Freispruch, die Gegenseite hingegen die festgelegte Sperre von vier Jahren - sie wäre nahezu gleichbedeutend mit dem Karriereende des talentierten Innenverteidigers.

Die Hanseaten hatten in der Vergangenheit leidenschaftlich für Vuskovic gekämpft, Ex-Trainer Tim Walter hatte die Sperre einst "als eine große Sauerei" bezeichnet, auch in Lausanne wird nun Sportvorstand Jonas Boldt als Unterstützung vor Ort sein. Der erste Verhandlungstag beginnt mit der Anhörung, in der der Kroate abermals seine Unschuld beteuern wird und durch zwei Wissenschaftler unterstützt wird, die die Dopingprobe als negativ bewerten. Seine Hoffnungen ruhen vor allem auf dem US-Anwalt Paul Greene, der vor einem Jahr in einem ähnlichen Fall den Leitathleten Peter Bol vertreten hatte. Auch der Mittelstreckenläufer war nach seiner Verurteilung vor den CAS gezogen, in beiden Fällen sah und sieht die Verteidigung einen "falsch-positiven" Dopingtest.

Hilft Vuskovic der Lügendetektortest?

Bol wurde in Lausanne freigesprochen - und Vuskovic? Der hat als weitere Hoffnung noch einen Lügendetektortest. Den hatte er bereits zu Beginn des ersten Verfahrens in Manchester absolviert und bestanden, und: Anders als vor dem DFB-Sportgericht wird dieses Ergebnis vor dem CAS berücksichtigt und in das Urteil einfließen.

Klar ist, dass das Zittern für und um Vuskovic auch nach dem Ende des zweiten Verhandlungstages am Mittwoch noch weitergehen wird: Das endgültige Urteil und damit die Entscheidung über seine Karriere wird schriftlich und erst in einigen Wochen verkündet.