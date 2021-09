Szalai muss am Knie operiert werden

Der 1. FSV Mainz 05 muss wohl eine ganze Weile auf Angreifer Adam Szalai verzichten.

Der 33-jährige Ungar war am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg (0:0) nach einem folgenschweren Zweikampf in der 32. Minute in der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt worden.

Am Montag teilten die Mainzer mit, dass sich Szalai eine Meniskusverletzung im linken Knie zugezogen habe und sich am Dienstag einem arthroskopischen Eingriff unterziehen werde. Danach soll feststehen, wie lange Szalai voraussichtlich ausfallen wird.

Der Routinier ist bislang an vier der fünf Bundesliga-Spieltage zum Einsatz gekommen (ein Tor), wobei er zweimal ein- und zweimal ausgewechselt wurde.