Svenssons "schwere Entscheidung" im Stürmer-Puzzle

Nach dem 3:2-Erfolg im DFB-Pokal trifft Mainz 05 in der Liga erneut auf Arminia Bielefeld. Zuletzt waren alle vier Stürmer direkt an Toren beteiligt. Für welche Aufstellung entscheidet sich Trainer Bo Svensson diesmal?

Da hat Bo Svensson ein schönes Luxusproblem. "Alle haben sich angeboten", sagt der Trainer des 1.FSV Mainz 05 über seine vier Angreifer. Bei den Rheinhessen gilt derzeit das Motto: Nach Bielefeld ist vor Bielefeld. Denn nach dem 3:2-Heimsieg nach Verlängerung am Dienstagabend im DFB-Pokal steht nun am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das nächste Duell mit der Arminia an. Nur: Wer spielt im Sturm?

Was für Onisiwo und Burkardt spricht

Im Pokal traf erst Jonathan Burkardt (4 Liga-Tore, 3 im Pokal), dann Karim Onisiwo (1/1) und schließlich legte Adam Szalai (1/0) Marcus Ingvartsen (2/1) das entscheidende 3:2 auf. Alle vier Stürmer waren also direkt an Toren beteiligt. "Das macht meine Entscheidung nicht leichter", sagt Svensson. Was für Onisiwo und Burkardt spricht: "Mit ihrer Schnelligkeit sind sie eine Waffe", beschreibt der 05-Coach. Das flinke Duo kann mit rasanten Läufen hinter die gegnerische Abwehrkette für Furore sorgen.

Svensson fordert mehr Körperlichkeit von Ingvartsen

Anders Szalai und Ingvartsen. "Sie haben den Ball lieber am Fuß", stellt der Däne fest. Die Kombination zum 3:2, bei der Szalai den Ball behauptete und für Ingsvartsens Traumtor auflegte, beschreibe die verschiedenen Stürmertypen ganz gut. Allerdings: Rundum zufrieden war Svensson mit Ingvartsen nicht. Der habe schwer ins Spiel gefunden und zu viele Bälle verloren, dabei fordert der Trainer: "Er muss als Anspielstation bei uns in der Lage sein, die Bälle so zu sichern, dass wir nachrücken können." Etwas mehr Körperlichkeit ist deswegen gefordert, aber klar: "Es war die Leistung von Adam und Marcus, die das Spiel entschieden hat."

Svensson will nun "die Konstellation finden, die am besten passt". Auch die Frische spiele in der englischen Woche eine Rolle. Keine leichte Entscheidung im Stürmer-Puzzle: "Ich muss etwas tiefer reinschauen: Welcher Stürmer tut uns gut? Und wer trifft, obwohl er zuvor nicht getroffen hat?"

"Ich glaube, kein Gegner möchte auswärts in Mainz spielen"

Das Pokal-Achtelfinale wird übrigens am Sonntag ausgelost. Svenssons Wunsch: "Noch einmal ein Heimspiel wäre schön. Denn ich glaube, kein Gegner möchte auswärts in Mainz spielen."