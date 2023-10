Svensson zur Freistellung El Ghazis: "Ich finde es richtig"

Der Fall El Ghazi überschattet die Mainzer Vorbereitung aufs Bayern-Spiel. Doch auch diverse weitere 05-Personalien machen Sorgen.

Der sportliche Aspekt spielte bei der Freistellung von Anwar El Ghazi keine Rolle. Das lag angesichts der Tragweite des Israel feindlichen Social-Media-Posts, den der Mainzer Profi abgesetzt hatte, ohnehin auf der Hand. Und wurde im Rahmen der Spieltagspressekonferenz vor der Partie gegen Bayern München nun durch 05-Trainer Bo Svensson ausdrücklich bestätigt: Die Entscheidung, erklärte der Däne sinngemäß, sei "auf höherer Ebene getroffen worden". Aber, so Svensson unmissverständlich: "Ich stehe hinter der Entscheidung. Ich finde es richtig, dass wir es so gemacht haben." Auch die Mannschaft habe die Nachricht "gut und sehr gefasst aufgenommen, danach ein gutes Training abgeliefert".

Hinter Onisiwo und Gruda stehen weiterhin Fragezeichen

Die Mainzer Personalsituation in der Offensive präsentiert sich nun freilich alles andere als optimal. "Natürlich", sagt auch Svensson, "es gibt ja einen Grund, warum wir Anwar geholt haben. Aber es ist jetzt wie es ist, wir müssen damit klarkommen." Umso gravierender allerdings, dass auch hinter Karim Onisiwo (Muskelverletzung im Hüftbeuger) sowie Brajan Gruda (Schlag auf den Fuß) mit Blick auf die Einsatzfähigkeit am Samstag weiter Fragezeichen stehen. Gesetzt ist damit Ludovic Ajorque als einziger nomineller Stürmer - sowie wohl auch Jae-sung Lee trotz strapaziöser Länderspieltour mit Südkorea. "Bei Jae sieht es gut aus. Im Moment ist er zwar müde, wie immer nach Länderspielen", berichtet Svensson. "Doch er kennt das lange und weiß, wie er sich zu verhalten hat, damit es in 48 Stunden besser sein wird."

Zentner wackelt, Rieß hat sich bereits empfohlen

Ebenfalls noch offen ist unterdessen der Einsatz von Keeper Robin Zentner, der wegen seines Infekts in dieser Woche bis Donnerstagmittag noch nicht trainieren konnte. "Robin ist fraglich", bestätigt Svensson. Ob Routinier Daniel Batz (32) oder Youngster Lasse Rieß (22) im Fall der Fälle nachrücken würde, "habe ich noch nicht entschieden", so der Chefcoach. Auf der Bank wechselten sich beide Torhüter bislang ab. Für Batz, im Sommer ablösefrei vom 1.FC Saarbrücken geholt und von Svensson als "bester Keeper der 3. Liga" geadelt, spräche zweifellos die Routine. Für Rieß unterdessen die aktuelle Spielpraxis: Das Eigengewächs stand in der laufenden Saison fünf Mal im Regionalliga-Team zwischen den Pfosten, kassierte dabei nur zwei Gegentreffer und verlieh seiner Mannschaft spürbar Sicherheit. Wohl nicht umsonst holte die Mainzer U 23 mit Rieß elf Punkte aus fünf Spielen, aus den restlichen acht Begegnungen derweil ganze drei Zähler …