Svensson setzt in Mainz auf schnelle Aufarbeitung

Die hohe Anzahl an Gegentoren ist den Verantwortlichen von Mainz 05 ein Dorn im Auge. Alle Versuche, das Problem einzudämmen, schlagen fehl. So auch die Maßnahme, Rekordspieler Stefan Bell aus der Startelf zu nehmen.

"Mehr Tempo in der Abwehr", so begründete 05-Trainer Bo Svensson nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt, warum er den Bundesliga-Rekordspieler des FSV auf die Bank beordert hatte. Auch in Bremen musste Stefan Bell eine Halbzeit warten, bis er zu seinem 259. Einsatz im Oberhaus kam. Besser wurde das Mainzer Spiel nur minimal und mindestens bei einem der noch folgenden Gegentore wirkte auch der 32-Jährige überfordert.

Saisonübergreifend war es das achte Mainzer Spiel ohne Sieg, lediglich zwei Punkte holte die Mannschaft in diesem Zeitraum. Seit dem 30. Spieltag 2022/23 kassierte die Mannschaft 24 Gegentore. Der FSV-Keeper musste pro Spiel dreimal hinter sich greifen, an den ersten 29 Spieltagen der Vorsaison war es nur 1,38-mal. So richtig zu erklären vermag dieses Phänomen in Mainz niemand, wobei auch jedes Spiel seine eigene Historie hat.

Zur Geschichte des 0:4 in Bremen gehört: "Was wir gezeigt haben, war überhaupt nichts. Wir waren von der ersten Minute an total schläfrig", bemängelt Dominik Kohr. "Wir haben pro Halbzeit sechs oder sieben Konter bekommen. Sie waren einfach galliger. Wir schreiben uns auf die Fahnen, dass wir Mentalität haben, intensiv und laufstark unterwegs sind, bekommen es aktuell aber nicht auf die Kette", reklamiert Karim Onisiwo. "Es ist gerade echt schmerzhaft. Wir sind alle sehr niedergeschlagen, müssen uns jetzt erst mal schütteln", ergänzt Kapitän Robin Zentner.

Dass die Länderspielpause "gerade recht" kommt, "um alles zu analysieren und uns neu aufzustellen", wie Kohr vermutet, wird allerdings Wunschdenken bleiben. Da viele Spieler zu ihren Nationalmannschaften reisen, begann Svensson bereits in Bremen in der Kabine mit der Aufarbeitung und setzte diese am Sonntag im Trainingszentrum am Bruchweg fort. Das Training auf dem Platz wurde abgesagt.