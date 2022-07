Svensson schimpft auf die Einstellung des 05-Teams

Mainz-Trainer Bo Svensson ist unzufrieden mit der Einstellung seiner Spieler im Trainingslager und macht seinem Ärger Luft. Derweil stieg Niklas Tauer nach einer Corona-Infektion verspätet ein.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Grassau berichtet Michael Ebert

"Es ist schon zum zweiten Mal im Trainingslager, dass ich mit der Einstellung nicht zufrieden bin, sie unter dem Niveau ist, das hier erwartet wird, das habe ich den Jungs auch gesagt", kritisierte Svensson. "Das ist nicht meine Philosophie und auch nicht die des Vereins. Wir müssen es schleunigst abstellen. Wenn wir so die Zeit auf dem Trainingsplatz nutzen, bekommen wir Probleme. Das müssen wir klar und deutlich ansprechen", fuhr der Trainer fort.

Solche Durchhänger gibt es immer mal wieder, ungewöhnlich ist, dass sie innerhalb kurzer Zeit zweimal vorkommen. "Der Trainer hat sich mehr erwartet - heute Nachmittag kommt mehr", versprach Jonathan Burkardt. Nach dem freien Samstag hätten die Spieler schwere Beine verspürt, aber auch aus Sicht von Burkardt war die Körpersprache und die Einstellung anfangs nicht okay, im Laufe der Vormittagseinheit habe sie sich jedoch verbessert.

Tauer ist im Trainingslager angekommen

Am Sonntag stand auch Niklas Tauer erstmals auf dem Trainingsplatz, der nach überstandener Corona-Infektion an den Chiemsee nachgereist ist. Der 21-Jährige muss noch dosiert trainieren, machte das Aufwärmtraining und das Kettentraining von Svensson bereits mit. Während des Trainingsspiels drehte Tauer auf der Tartanbahn ein paar Runden. "Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis er das volle Programm machen kann", betonte Svensson.

Drei U-23-Talente reisen ab

Nicht mehr zur Trainingsgruppe in Grassau gehören Keanu Kraft, Danny Schmidt und Kaito Mizuta. Das Trio reist ins Trainingslager der U 23 von Mainz 05 weiter. "Es hat gar nichts direkt mit ihnen zu tun. Sie haben ihre Sache wirklich gut gemacht. Aber ab jetzt soll die Gruppe zusammen sein, die die Bundesligasaison meistern soll", sagte Svensson. Sein Team trifft am Montag um 16 Uhr in Kufstein auf Newcastle United. Dort sollen erstmals alle Nationalspieler eingesetzt werden.