Svensson lässt die Kapitäns- und Torwartfrage weiter offen

Das Geheimnis um den neuen Kapitän und die Nummer 1 von Mainz 05 wird erst am Sonntag gelüftet, wenn die Rheinhessen bei der SV Elversberg im DFB-Pokal antreten. Moussa Niakhaté und Robin Zentner heißen die Favoriten.

Bo Svensson wollte sich auch am Freitag nicht in die Karten schauen lassen. Bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Auftritt bei im DFB-Pokal (Sonntag, 15.30 Uhr) wehrte der Trainer alle Fragen fast schon in 007-Manier ab. Frei nach dem James-Bond-Motto: "Mein Name ist Bo…" Seine Entscheidung will Svensson erst am Sonntag preisgeben. "Ich hänge die Kapitänsfrage nicht so hoch und ich will keine großen Überschriften liefern", sagte der Geheimnisträger in Diensten von Mainz 05. Für das Amt des Spielführers sieht er "sechs, sieben, acht" Kandidaten. "Auch wenn sie am Ende nicht alle die Binde tragen, weiß ich genau, welche Führungsrolle sie in der Gruppe übernehmen können. Das ist mir wichtiger", begründet Svensson seine Zurückhaltung.

Als der 42 Jahre alte Däne im Winter übernahm, hielt er an der bestehenden Regelung fest, Danny Latza trug weiter die Binde. Als Latza nicht mehr in der Startelf stand war Moussa Niakhaté an der Reihe, dem nach Latzas Wechsel zu Schalke 04 nun die Favoritenrolle zukommt. Während der Sommervorbereitung wechselten sich der Franzose und Stefan Bell ab. Daniel Brosinski, Adam Szalai, Dominik Kohr und Robin Zentner sind weitere Kandidaten. Zentner wiederum ist der Favorit für die Position des Stammkeepers, wo er in Finn Dahmen starke Konkurrenz hat.

Lee und Stach dürfen sich Hoffnung auf einen Kurzeinsatz machen



Personell kann Svensson am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Jae-Sung Lee und Anton Stach, die wegen Verletzung beziehungsweise Olympiateilnahme erst seit Kurzem mit der Mannschaft trainieren, dürfen sich Hoffnung auf einen Kurzeinsatz machen. Ein Teil der vier EM-Starter von Mainz 05 (Karim Onisiwo, Silvan Widmer, Adam Szalai, Edimilson Fernandes) wird wohl in Elversberg beim Anpfiff auf dem Platz stehen. Der 05-Trainer deutete am Freitag an, dass die körperliche Verfassung dafür mittlerweile ausreicht, gegebenenfalls will er sie frühzeitig auswechseln.