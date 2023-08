Svensson: "Ich spüre eine sehr gute Energie"

Mit Blick auf den Auftakt bei Union Berlin verrät 05-Trainer Svensson hohen Respekt vorm Gegner - aber auch großes Zutrauen in die eigene Belegschaft.

Das "schwierigste Stadion überhaupt in Deutschland" erwartet Coach Bo Svensson zum Saisonauftakt am Sonntag mit seinen Mainzern bei Union Berlin. Bezogen ist das zum einen auf die Atmosphäre an der Alten Försterei, aber auch aufs sportliche Auftreten der Gastgeber: "Union spielt seit Jahren immer das Gleiche. Es ist nicht schwer, das zu analysieren - aber es ist sehr schwer, dagegen zu spielen", formuliert Svensson mit hörbarem Respekt. Zugleich sei die bekannte Heimstärke der Eisernen auch eine "besondere Motivation für uns, wir wollen uns genau dieser Herausforderung stellen".

Keine spezielle Vorbereitung auf Gosens und Volland

Die jüngsten Transfers der Berliner spielten für die eigene Vorbereitung dabei keine außergewöhnliche Rolle, so Svensson: "Wir kennen Robin Gosens und Kevin Volland natürlich, beide sind absolute Qualitätsspieler. Aber die Aufgaben, die sie ausfüllen werden, sind dieselben, die sonst zwei andere Spieler bekommen hätten. Bei Union ordnen sich alle ins Konzept des Trainers ein, genau das macht die Mannschaft so stark und wird auch bei Gosens und Volland der Fall sein. Alles andere würde mich überraschen."

Alle Anzeichen deuten auf Mwenes Rückkehr hin

Einen "sehr guten Eindruck" hat Svensson unterdessen auch von seinem eigenen Team: "Ich spüre bei den Jungs eine sehr gute Energie, wir hatten eine gute Vorbereitung, ich bin zufrieden mit meinem Kader." Nicht zuletzt deshalb, weil der benötigte Ersatz für den abgewanderten Aaron auf der linken Außenbahn praktisch feststeht - auch wenn noch kein Vollzug gemeldet werden kann. Doch wie bereits am Donnerstag berichtet, sprechen alle Anzeichen dafür, dass Phillipp Mwene von der PSV Eindhoven zu den 05ern zurückkehrt. Der gewachsene und punktuell verstärkte Kader wirkt somit noch einmal gefestigter als vergangene Saison - hochtrabende Ziele will Svensson dennoch wie gewohnt nicht formulieren.

Verteidiger Hanche-Olsen liegt weiterhin auf Eis

"Es ist eine hohe Hürde für Mainz 05, in der Bundesliga zu spielen", betont der Fußballlehrer stattdessen. Was freilich nicht so zu verstehen ist, dass er seine Mannschaft für einen Abstiegskandidaten hält. Sondern vielmehr als Hinweis auf die notwendigen Prioritäten: "Bis jetzt haben wir null Punkte. Und unser alleroberstes Ziel ist: Fußball nach Mainz-05-Prinzipien zu spielen, uns selbst zu treu zu bleiben im Alltag. In der Überzeugung, dass wir dann auch die entsprechenden Ergebnisse und Belohnungen bekommen." Der Anfang soll am Sonntag gemacht werden. Abgesehen von den Langzeitverletzten muss Svensson dabei einzig auf Verteidiger Andreas Hanche-Olsen (Sprunggelenksblessur) noch verzichten.