Svensson: Fünf freie Tage und raus aus dem Hamsterrad

In den beiden ersten Länderspielphasen absolvierte Mainz 05 jeweils ein Testspiel. Diesmal ist es anders. Die Spieler sollen den Kopf für den Rest der Hinrunde freibekommen.

13 U-23-Spieler jagten an diesem Dienstag mit zehn Profis über den Trainingsplatz 2 des Wolfgang-Frank-Campus. Wegen der Länderspielabstellungen hatte Cheftrainer Bo Svensson den Kader der zweiten Mannschaft hinzugebeten. "Es war gut, die U 23 auch mal im Training zu sehen. Außerdem hat es gepasst, was die athletischen Reize betrifft, zehn gegen zehn zu spielen", resümierte Svensson. Lobende Wort gab es während des Trainingsspielchens gleich mehrmals für Alexander Hack, der mit dem Team "Rot" 3:2 gewann.

Montag, Dienstag und Mittwoch trainieren die 05-Profis viermal, dann haben sie fünf Tage frei. Wobei "frei" übertrieben ist, sie erwartet eher so eine Art Homeoffice. Die Spieler bekommen ein intensives Trainingsprogramm mit nach Hause, das sie eigenständig durchziehen müssen.

Du warst einige Monate im Hamsterrad mit Training und Spiel, irgendwann nimmt der Körper sich automatisch eine Pause. Bo Svensson

"Wir befinden uns in einer anderen Phase der Saison, im November passieren oft viele Verletzungen. Diese entstehen nicht nur wegen der physischen Belastung, sondern auch aus einer mentalen. Du warst einige Monate im Hamsterrad mit Training und Spiel, irgendwann nimmt der Körper sich automatisch eine Pause. Die freien Tage sollen dazu dienen, dass die Jungs wieder mit voller Lust hierherkommen", erläutert Svensson den Hintergrund.

Dafür verzichtet er zwar darauf, "den Spielern, die nicht so viel gespielt haben, eine Bühne zu geben", tut aber gleichzeitig auch etwas für das eigene Wohlbefinden. In den ersten beiden Länderspielphasen zeigten die Seinen auch "Leistungen, die ich nicht immer so genossen habe", verwies der Trainer mit einem Schmunzeln auf die teilweise dürftigen Darbietungen. Kommenden Dienstag geht es in Mainz mit der Vorbereitung auf die Partie gegen den 1. FC Köln, die am Sonntag danach um 17.30 Uhr (LIVE! bei kicker) angepfiffen wird, weiter.