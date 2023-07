Svensson: "Die Lust auf Mainz 05 hat nicht abgenommen"

Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Trainer Bo Svenssons ist eines der offenen Themen zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel von Mainz 05. Die Chancen stehen nicht so schlecht wie gelegentlich angenommen. Das lassen zumindest die Äußerungen von Svensson im Gespräch mit dem kicker vermuten.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Schladming/Österreich berichtet Michael Ebert

"Die Lust auf Mainz 05 hat nicht abgenommen. Ich fühle mich nicht, als ob ich hier kurz vor dem Absprung bin", betont Svensson. "Ich brenne auf die neue Saison. Meine Herangehensweise war schon als Jugendtrainer, nicht darüber nachzudenken, wo ich irgendwann vielleicht mal sein möchte, sondern ob ich fertig bin mit dem Projekt an dem Ort, an dem ich mich aktuell befinde. Das ist meine Reihenfolge", ergänzt der 43-Jährige.

Vertragsverlängerung hat keine Eile

Svensson und Sportvorstand Christian Heidel sehen keine Eile, den 2024 auslaufenden Vertrag zu verlängern. "Ich persönlich bin da sehr entspannt und weiß, dass es Christian Heidel genauso geht. Wir kennen uns sehr lange und stehen im ständigen Austausch. Ich weiß, was ich an Mainz 05 habe und umgekehrt wissen die Verantwortlichen, was sie an mir haben. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, aber im Trainingslager geht es um andere Dinge. Die Vertragsfrage wird sich irgendwann lösen, dabei gibt keinen Zeitdruck."

Svensson hatte die Mannschaft im Winter 2020/21 mit nur sieben Punkten übernommen und mit 32 Zählern in der Rückrunde sensationell zum Klassenerhalt geführt. 2021/22 landete Mainz auf dem achten und in der vergangenen Saison auf dem neunten Platz.

Der Dreieinhalbjahresvertrag, den Svensson vor Amtsantritt unterschrieb, läuft im nächsten Sommer aus. Dass der 43-Jährige das Zeug dazu hat, eine ähnliche Trainerkarriere wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel hinzulegen, die in Mainz einst ihre erste Cheftrainerstation hatten, wird dem Dänen von mehreren Seiten bescheinigt.