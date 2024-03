SV Wehen Wiesbaden: Neue Doppelspitze im NLZ

Das Nachwuchsleistungszentrum des SV Wehen Wiesbaden wird für die kommende Saison neu strukturiert.

NLZ-Leiter und Sportlicher Leiter Armin Alexander erreicht zum Ende des Kalenderjahres die reguläre Altersgrenze. Er wird ab Sommer 2024 in einer Doppelspitze mit dem Leiter Organisation und Administration Matthias Henn die Geschicke des Wiesbadener NLZs leiten. So wird Alexander dem Verein ein zusätzliches halbes Jahr bis zum Ende der Saison 2024/2025 zur Verfügung stehen, um die Nachfolgereglung mit einem Übergangsjahr vorzubereiten, wie der Klub am heutigen Montag bekanntgab.

Ab der Saison 2025/2026 wird Henn alleiniger Leiter des NLZs

Alexander und Henn werden sich ab der kommenden Saison die personelle Verantwortung innerhalb des NLZs teilen, wobei Henn auch in die Finanz- und Budgetplanung integriert werden wird. Ab der Saison 2025/2026 wird Henn alleiniger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

"Nach Jahren des Aufbaus und des Wachstums haben wir im NLZ nun eine Größe erreicht, mit der wir in allen Bereichen der Ausbildung professionell aufgestellt sind. Mit der Weichenstellung an der Spitze des NLZs ist jetzt sichergestellt, dass die anstehenden Aufgaben für die Zukunft, in Qualität und Quantität in den besten Händen sind", so NLZ-Leiter Alexander. "Als die Anfrage kam, zur Unterstützung des Übergangs für ein weiteres halbes Jahr dem NLZ zur Verfügung zu stehen, war das für mich natürlich Ehrensache. Ich bin sehr froh, dass wir mit Matthias Henn einen hervorragenden Fußballfachmann gefunden haben, der menschlich und fachlich ideal zu uns passt und als mein Nachfolger das NLZ weiter entwickeln wird."

Mehr als 80 Mitarbeiter im NLZ

In den letzten Jahren ist das Nachwuchsleistungszentrum der Rot-Schwarzen kontinuierlich gewachsen und beschäftigt mittlerweile mehr als 80 Mitarbeiter.

"Leistungszentrum der Kategorie 1"

Im November des vergangenen Jahres hat das SVWW-NLZ bei der Zertifizierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) erstmalig in der Vereinsgeschichte die höchste Stufe erreicht und wird seitdem als "Leistungszentrum der Kategorie 1" geführt.

"Ich habe mich von Beginn an beim SVWW sehr wohl gefühlt und habe in allen Bereichen der Arbeit viel Spaß. Als ich im Juli 2022 meine Tätigkeit hier aufgenommen habe, war für mich nicht absehbar, zwei Jahre später gemeinsam mit Armin Alexander die NLZ-Leitung zu übernehmen", so Henn. "Armin hat mich dabei von Anfang an in alle relevanten Themen mit einbezogen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar und wir werden weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich möchte mich ausdrücklich bei den Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und werde die Aufgabe mit großer Vorfreude und größtem Engagement angehen."

Ab der Spielzeit 2024/2025 werden sowohl die U 19 als auch die U 17 des SVWW durch die neue Nachwuchsreform des DFB in der höchsten deutschen Spielklasse ihres Jahrgangs vertreten sein. Zudem ist die U 15 bereits in der höchsten Liga ihrer Altersklasse aktiv und hat in der Regionalliga mit 23 Punkten aus 13 Partien als Tabellendritter den Klassenerhalt fünf Spieltage vor dem Saisonende frühzeitig gesichert.

"Auf die Entwicklung des NLZ in den letzten Jahren kann der Verein sehr stolz sein und das Erreichen der Kategorie 1 ist neben der sportlichen Entwicklung die entsprechende Anerkennung dafür. Dies verdanken wir auch der personellen Kontinuität, einerseits in der Führung mit Armin Alexander sowie andererseits bei den Trainern und Mitarbeiten", wird SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit Bedacht haben wir uns bei der Besetzung der zweiten Führungsperson seinerzeit für Matthias Henn entschieden und er hat unser Vertrauen mehr als gerechtfertigt."