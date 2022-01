Sulejmani nimmt neuen Anlauf in Ingolstadt

Bei Hannover 96 stand er zuletzt auf dem Abstellgleis, nun sucht Valmir Sulejmani eine neue Herausforderung beim FC Ingolstadt.

Wie beide Vereine am Sonntag bestätigten, wird der 25-Jährige mit sofortiger Wirkung für das Schlusslicht der 2. Liga stürmen. "Mit Valmir Sulejmani konnten wir einen technisch versierten Stürmer, der durch seine Zielstrebigkeit und einen sehr guten Torabschluss immer wieder für Gefahr im Zentrum sorgen wird, verpflichten", freute sich FCI-Manager Malte Metzelder über den Transfer.

Von der Qualität der Mannschaft bin ich absolut überzeugt, jetzt möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese in den verbleibenden Spielen auf den Platz bringen Valmir Sulejmani

Sulejmani wurde in Burgwedel vor den Toren Hannovers geboren und schloss sich bereits im Kindesalter 96 an. In der Saison 2013/14 debütierte er bei den Profis, den endgültigen Durchbruch schaffte er aber nicht. Nach Leihen zu Union Berlin und Waldhof Mannheim kehrte er im Sommer 2020 zu seinem Heimatverein zurück. 29 Einsätze und drei Tore stehen in seiner ersten Spielzeit zu Buche. In dieser Spielzeit geriet er aber auf das Abstellgleich, nur vier Kurzeinsätze mit insgesamt 52 Minuten Einsatzzeit stehen für ihn zu Buche.

Beim FCI hofft der kosovarische Nationalspieler nun auf mehr Spielzeit. "Wir wollen ihn dabei unterstützen, wieder sein volles Potenzial auszuschöpfen. Er ist torhungrig und bringt alle Fähigkeiten mit, die für unseren Fußball stehen", sagte Metzelder.

Über die Vertragsdetails vereinbarten die Verantwortlichen der beteiligten Parteien Stillschwiegen. Allerdings deutete Metzelder an, dass Sulejmani über den Sommer hinaus unterschrieben hat: "Mit der Verpflichtung von Valmir sind wir überzeugt, unsere Offensivgefahr in den verbleibenden 14 Spielen, aber auch über die Saison hinaus, zu erhöhen."