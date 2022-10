Süle: "Ich weiß am besten, ob ich fit bin"

Niklas Süle hat am Samstagabend gegen seinen vormaligen Klub auf zwei Positionen gespielt - und das über die vollen 90 Minuten plus Nachspielzeit. Das nahm der Nationalspieler auch zum Anlass in Richtung seiner Kritiker.

Konnte hier das zwischenzeitliche 0:2 von Leroy Sané nicht mehr verhindern, war ansonsten aber oft zur Stelle gegen die Münchner Offensive: Niklas Süle. IMAGO/ActionPictures