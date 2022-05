Süle droht Abschied ohne Einsatz - Vidovic wieder in der Regionalliga

Gegen Stuttgart kann Julian Nagelsmann beinahe aus dem Vollen schöpfen. Das zieht "harte Entscheidungen" nach sich.

Wird in seinem letzten Bayern-Heimspiel nicht in der Startelf stehen: Niklas Süle. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Am Freitag winkt dem FC Bayern im Training ein Rekord, vermutet zumindest Julian Nagelsmann. 24 Feldspieler kann der Bayern-Trainer zur vorletzten Einheit vor dem letzten Heimspiel der Saison auf dem Platz begrüßen, darunter auch die zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Leon Goretzka.

Am Samstag werden erneut zwei Mitglieder des Profi-Kaders zur U 23 geschickt, die nach Aubstadt reist und in der Regionalliga noch Außenseiterchancen auf den ersten Platz besitzt.

Gabriel Vidovic wird einer der beiden Profis sein, der 18-Jährige hatte bereits unter der Woche beim 8:1-Kantersieg gegen Schlusslicht Rosenheim mitgewirkt und drei Treffer erzielt. "Es ist wichtiger für einen Spieler in seinem Alter, dass er Rhythmus sammelt und Spielzeit kriegt", begründete Nagelsmann die Entscheidung. Am vergangenen Wochenende hatte Vidovic noch rund 30 Minuten in Mainz mitwirken dürfen und laut Nagelsmann einen "guten" Eindruck hinterlassen.

In Mainz hatte auch Niklas Süle in der Startelf gestanden, das wird sich gegen Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht wiederholen. Den Bald-Dortmunder nach der schon feststehenden Meisterschaft nochmal gebracht und damit einem Talent wie Tanguy Nianzou einen weiteren Startelf-Einsatz blockiert zu haben, erklärte Nagelsmann mit Süles "sehr guten Leistungen" in dieser Saison. "Das macht nicht jeder Trainer. Wir wollten uns bedanken." Vielleicht werde Süle in seinem letzten Heimspiel als Bayern-Profi "ein paar Minuten kriegen", mehr allerdings nicht.