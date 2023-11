Storck wohl vor Engagement in Rumänien

Der deutsche Trainer Bernd Storck steht vor einem Engagement in Rumänien. Laut übereinstimmenden rumänischen Medienberichten soll der 60-Jährige bereits am Donnerstag als neuer Coach des amtierenden Pokalsiegers Sepsi OSK Sfantu Gheorghe vorgestellt werden. Der Verein hatte zuvor den bisherigen Trainer Liviu Ciobotariu von seinen Aufgaben freigestellt. Storck war zuletzt in Belgien tätig, sein Vertrag bei KV Kortrijk war im Sommer allerdings nicht verlängert worden.